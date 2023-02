Szczęścia nigdy za wiele - powiedzieli naszemu reporterowi rodzice pięcioraczków, które dwa dni temu przyszły na świat w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Cała piątka jest w stanie stabilnym i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, za trzy miesiące dołączą do swojego starszego rodzeństwa.

Dumni rodzice pięcioraczków / Jacek Skóra / RMF FM

Trzej chłopcy i dwie dziewczynki przyszli na świat 12 lutego. Ich mama jest Polką, tata Brytyjczykiem. Maluchy otrzymały piękne angielskie imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

Ostatnie 10 tygodni mama spędziła już w szpitalu. Ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 28 tygodniu. Bezpieczny poród nastąpił dzięki staraniom zespołu Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem prof. Huberta Hurasa.

Czuję się bardzo dobrze. Dużo lepiej niż myślałam - mówiła na konferencji prasowej mama. Przyznała, że narodzinom pięcioraczków towarzyszą bardzo różne emocje.

Taka ciąża zdarza się raz na 52 miliony

Jest strach o dzieci, o to jak to będzie. Jest to coś niezwykłego, co nie jest dane każdemu. Taka ciąża zdarza się raz na 52 miliony. Będąc matematykiem bardzo lubię takie statystyki. Większą szansę mamy na wygraną w Totka niż na posiadanie takiej gromadki - żartowała podczas spotkania z dziennikarzami pani Weronika.

Para ma już siedmioro dzieci. Najstarsze z nich ma 12 lat, a kolejne dzieci mają lat 10, 7 (bliźniaki), 4 (bliźniaki) i 10 miesięcy.

Rodzice nie od razu powiedzieli starszemu rodzeństwu, że rodzina powiększy się jeszcze o pięć osób. Nie chcieliśmy ich przerażać. Na początku powiedzieliśmy o trójce - opowiadała pani Weronika. Radosna nowina, że maluchów jest więcej, została przekazana rodzeństwu podczas wideo połączenia. Bardzo się ucieszyli - przyznała.

Para poznała się w Anglii, gdzie pani Weronika uczyła języka angielskiego, a później także matematyki. Do Polski wrócili 6 lat temu. Wybudowali dom z ogrodem. Oboje prowadzą własne firmy.

Spokojne, fajne życie z taką gromadką jest możliwe, jeśli ma się pozytywne nastawienie - mówi mama pięcioraczków.

Pięcioraczki w inkubatorach

Noworodki przebywają w szpitalu. Lekarze na razie wspierają dzieci w oddychaniu. Początkowo dwójka z nich przebywała na jednym oddziale, trójka na innym.

Robimy miejsce dla całej piątki w jednym oddziale, gdzie mama będzie mogła się rozglądać między pięcioma inkubatorami, dotykać rękoma pięciu maluchów. Liczymy na to, że będziemy w stanie doprowadzić dzieci do dobrego, szczęśliwego momentu, kiedy będą mogły pozostać z rodzicami - mówił prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Pięcioraczki przez pierwszych kilka lat życia będą regularnie odwiedzać klinikę w związku z koniecznymi kontrolami lekarskimi.