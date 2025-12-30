Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un dokonał inspekcji w fabryce wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Jak przekazała północnokoreańska agencja KCNA, Kim ocenił je jako kluczowy element uzbrojenia, zdolny do "unicestwienia wrogów poprzez nagłe, precyzyjne uderzenie".

Kim Dzong Un przeprowadził inspekcję fabryki wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych w Korei Północnej.

Przywódca ocenił system jako kluczowy element uzbrojenia, zdolny do nagłych i precyzyjnych uderzeń.

System określono jako "strategiczny środek ataku", co według agencji Yonhap może sugerować zdolność przenoszenia głowic jądrowych.

Kim Dzong Un stwierdził, że produkowany w fabryce wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych system uzbrojenia "całkowicie zmieni skład naszych sił rakietowych" i "będzie używany w dużych ilościach do zmasowanych ataków w czasie operacji wojskowych". Dodał, że może być wykorzystywany jako "strategiczny środek ataku" - przekazała północnokoreańska agencja.

Południowokoreańska agencja Yonhap oceniła, że użycie przez KCNA słowa "strategiczny" sugeruje, że opisywany system uzbrojenia może mieć zdolności do przenoszenia głowic jądrowych.

W depeszy KCNA napisano, że inspekcja odbyła się w niedzielę. Nie podano nazwy ani lokalizacji zakładu.

Seria wydarzeń przed zjadem Partii Pracy Korei

Agencja poinformowała wcześniej, że Kim obserwował w niedzielę także wystrzelenie strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które "potwierdziło integralność potęgi nuklearnej kraju i gotowość do kontrataku w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa".

Było to kolejne z serii wydarzeń z udziałem Kima, mających na celu podkreślenie postępów militarnych i gospodarczych przed zjazdem Partii Pracy Korei, który ma się odbyć na początku 2026 roku. W ciągu ostatniego tygodnia przywódca Korei Płn. odwiedził też miejsce budowy okrętu podwodnego o napędzie atomowym oraz obserwował próbę pocisków ziemia-powietrze.