Przed nami ostatni akcent trwającego w Krakowie 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. W niedzielę o godz. 20:00 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się koncert "Dziękuję, że jesteś". Celem jest m.in. zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia przepisów o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością. Na scenie wystąpią finaliści tegorocznej edycji festiwalu, a także gwiazdy, m.in. Tatiana Okupnik czy Adam Nowak. Koncert poprowadzą Anna Dymna i Piotr Polk.

W sobotę późnym wieczorem, na Rynku Głównym w Krakowie, zakończył się 17. Festiwal Zaczarowanej Piosenki.

Finaliści śpiewali solo oraz w duetach z gwiazdami: Michałem Bajorem, Agnieszką Chylińską, Alicją Szemplińską, Ralphem Kaminskim, Magdą Umer i Wiktorem Waligórą. Finaliści zaprezentowali twórczość artystów związanych z Krakowem: Wisławy Szymborskiej, Kory Jackowskiej, Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy, Jana Kantego Pawluśkiewicza, zespołu Skaldowie oraz Grzegorza Turnaua.

Dzisiaj wieczorem wyjątkowy koncert

Dzisiaj, w niedzielę 15 czerwca o godz. 20:00 - w ramach finału festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się koncert "Dziękuję, że jesteś".

Na scenie wystąpią finaliści tegorocznej edycji festiwalu, a także gwiazdy: Tatiana Okupnik, Joszko Broda oraz Adam Nowak. Koncert poprowadzą Anna Dymna i Piotr Polk.

Jak zapowiada w rozmowie z RMF FM Anna Dymna, prezeska fundacji Mimo wszystko, będzie to spotkanie pełne wzruszeń.

Młynarski mi napisał kiedyś taki piękny tekst "Wszystko", a Mateusz Pospieszalski zrobił do tego muzykę. To jest nasz hymn. Tam są takie słowa: "Ludzie są po to, by ich kochać. Dopomóż słowom tym choć trochę, pomóż nadziei kwitnąć listkom. Mimo wszystko. Na końcu zaśpiewamy o radości i mam nadzieję, że cały krakowski rynek będzie z nami śpiewał - powiedziała nam Anna Dymna.