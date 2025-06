17. Festiwal Zaczarowanej Piosenki tradycyjnie przyciągnął tłumy na Rynek Główny w Krakowie. Na scenie pojawiło się dwanaście uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, które zaśpiewały z gwiazdami. A tych na scenie nie brakowało: Irena Santor, Agnieszka Chylińska, Maciej Musiał, Adam Nowak, Agnieszka Więdłocha, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Ralph Kamiński czy Urszula Dudziak to tylko niektórzy z nich.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki, na scenie Alicja Szemplińska / Łukasz Gagulski / PAP

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Aktorka podkreślała, że tegoroczny Festiwal Zaczarowanej Piosenki jest przede wszystkim radosny, ponieważ wydarzenie wraca po kilku latach przerwy i jest współorganizowane przez miasto Kraków.

My to robimy po to, żebyśmy się uśmiechnęli - mówiła Anna Dymna. W obliczu pandemii, wojny w Ukrainie oraz innych niepokojów trudno było nam walczyć o pieniądze na takie wydarzenie jak Festiwal Piosenki Zaczarowanej. (...) Ta walka wydawała się nam nieetyczna. Stąd trzyletnia przerwa w organizacji projektu. Ważne jest, że festiwal znowu się odbywa. W przestrzeni społecznej potrzebujemy przecież radosnych wydarzeń, które pokazują nam, jak niezwykłą istotą jest człowiek. Takie wydarzenia umacniają nas, czynią lepszymi. Bardzo dziękuję więc Miastu Kraków oraz wszystkim osobom oraz instytucjom angażującym się w nasz festiwal - dodała w swojej przemowie.

Finaliści walczyli o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia: I miejsce - 24 tys., II - 10 tys., III - 5 tys. zł.

Oceniało ich jury w składzie: Zbigniew Preisner (przewodniczący), Agnieszka Więdłocha, Andrzej Zieliński, Ewa Błaszczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Urszula Dudziak, Adam Nowak, Magdalena Waligórska-Lisiecka (sekretarz).

Dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu jest Jacek Cygan.

Opiekę artystyczną nad konkursem - od pierwszej edycji (2005 r.) - sprawuje Irena Santor.

Nie tylko Festiwal Zaczarowanej Piosenki

W niedzielę wieczorem (15 czerwca) odbędzie się koncert "Dziękuję, że jesteś" dedykowany opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Na scenie wystąpią finaliści 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, a także Tatiana Okupnik, Kamil Czeszel (trzykrotny zwycięzca Festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz "Debiutów" 57. KFPP w Opolu), Daria Barszczyk (zwyciężczyni 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, laureatka nagrody Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Polskich podczas "Debiutów" 58. KFPP w Opolu), Joszko Broda oraz Adam Nowak.

Koncert poprowadzą Anna Dymna i Piotr Polk. Jak wyjaśniła pomysłodawczyni koncertu Anna Dymna, wydarzenie ma podkreślić istotną rolę opieki wytchnieniowej - wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Od ponad dwudziestu lat przyglądam się rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną. Robię to ze zdumieniem i podziwem. Niejednokrotnie matki albo ojcowie rezygnują z pracy zawodowej, z własnych marzeń, po prostu z siebie. Robią to, by jak najlepiej zaopiekować się swoimi dziećmi - podkreśliła Dymna.

Do udziału w koncercie "Dziękuję, że jesteś" zostały zaproszone także organizacje zajmujące się opieką wytchnieniową.