Kraków znów zaskakuje swoją bogatą historią. Podczas trwającej przebudowy Muzeum Archeologicznego badacze natrafili na niezwykłe znaleziska, które rzucają nowe światło na dzieje tego miejsca. Wśród odkryć znalazły się krypty z pochówkami karmelitów, fragmenty dawnej baszty miejskiej oraz XIX-wieczny kanał odwadniający. Wszystko to zostało ujawnione na terenie ogrodu i wewnętrznego dziedzińca muzeum.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie / Polska Press/East News / East News

Muzeum Archeologiczne znajduje się w miejscu, gdzie w XVII i XVIII wieku działał kościół św. Michała oraz klasztor karmelitów bosych. Później, aż do połowy XX wieku, budynek pełnił funkcję więzienia. Teraz, podczas generalnego remontu i modernizacji siedziby, archeolodzy odkryli kolejne warstwy historii ukryte pod ziemią.

Najbardziej spektakularnym znaleziskiem są relikty krypt karmelitów z kilkoma pochówkami, które odkryto pod tzw. dziedzińcem straceń. To właśnie tutaj, w podziemiach kościołów, chowano osoby zasłużone dla świątyni, fundatorów oraz zakonników.

Budując kościoły, w ich podziemiach umieszczano krypty, w których były chowane osoby zasłużone dla kościoła, klasztoru, fundatorzy, ewentualnie zakonnicy. Kilka takich pochówków w trakcie badań archeologicznych odkryliśmy. Zostały one zabezpieczone i są przechowywane w muzeum - podkreśla Mikołaj Orzechowski, zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego.

To jednak nie koniec sensacyjnych odkryć. W pobliżu muru biegnącego wzdłuż ulicy Poselskiej, tuż przed wejściem do muzeum, archeolodzy natrafili na pozostałości średniowiecznej baszty Legackiej. Była ona niegdyś częścią miejskich fortyfikacji, które broniły Kraków przed najazdami. Z kolei w okolicy wejścia do ogrodu odkopano fragmenty XIX-wiecznego kanału odwadniającego, świadczącego o rozwiniętej infrastrukturze tego miejsca.

Odkrycia te mają ogromny wpływ na obecny projekt przebudowy muzeum. Jak informuje Mikołaj Orzechowski, wejście do placówki zostanie poprowadzone m.in. przez nowo odkryte krypty, dzięki czemu zwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć efekty prac archeologicznych. Przy baszcie Legackiej powstanie natomiast przeszklony pawilon, który pozwoli podziwiać relikty średniowiecznych murów.

Remont Muzeum Archeologicznego w Krakowie trwa od marca 2024 roku. Jego głównym celem jest powiększenie powierzchni wystawienniczych oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje przebudowę schodów wejściowych, zmianę organizacji ruchu zwiedzających, modernizację pomieszczeń magazynowych oraz adaptację dawnych lochów do celów użytkowych. W odnowionym budynku powstanie aż 12 nowych, stałych wystaw, które zostaną zaprezentowane w nowoczesnych aranżacjach. Przewidziana jest także rewitalizacja renesansowego ogrodu i wirydarza. Zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.