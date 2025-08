​Angielski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia NHS England rozpoczął w poniedziałek pierwszy na świecie program szczepień przeciwko rzeżączce. Dwa lata temu, w 2023 roku, stwierdzono 85 tysięcy zakażeń - najwięcej od 1918 roku, gdy rozpoczęto gromadzenie danych. To również aż trzy razy więcej względem 2012 roku.

W Wielkiej Brytanii ruszył pierwszy na świecie program szczepień przeciwko rzeżączce / Shutterstock

Ashley Dalton, pełniąca obowiązki brytyjskiej podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia publicznego i profilaktyki oświadczyła, że "pierwszy na świecie program szczepień pomoże powstrzymać epidemię zakażeń, a także stawić czoła rosnącemu zagrożeniu oporności na antybiotyki".

Przełomowe szczepienia. Ruszył pierwszy taki program na świecie

Szczepionka będzie oferowana bezpłatnie osobom najbardziej narażonym na zakażenie dwoinką rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Szczególnie ma to dotyczyć mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych, którzy w przeszłości mieli wielu partnerów seksualnych lub przebyli infekcję przenoszoną drogą płciową. Jednakże lekarze będą mieli swobodę w proponowaniu szczepionki osobom korzystającym z usług zdrowia seksualnego, które ich zdaniem również mają wysokie ryzyko zakażenia.

Pacjentom w Anglii będzie podawana szczepionka stosowana wśród małych dzieci w celu ochrony przed meningokokomi typu B. Bakterie wywołujące obydwie choroby są blisko ze sobą spokrewnione. Do tego stopnia, że szczepionka przeciwko meningokokom typu B jest w 30-40 procentach skuteczna w zapobieganiu zakażeniu dwoinką rzeżączki. Oznacza to, że szczepionka nie eliminuje całkowicie ryzyka zachorowania na tę chorobę.

Estymacje przeprowadzone przez Imperial College w Londynie wykazały, że gdy szczepionka zyska na popularności, może zapobiec 100 tys. przypadków rzeżączki i pozwoli zaoszczędzić ok. 8 mln funtów w ciągu kolejnej dekady. Według opinii ekspertów istotnym argumentem za tym, by stosować szczepionkę, jest również to, że rzeżączka staje się coraz trudniejsza do leczenia, co jest spowodowane m.in. narastaniem antybiotykoodporności bakterii, które ją wywołują.

Niepokojąca prognoza naukowców

Naukowcy podkreślają, że pewnego dnia rzeżączka może stać się niemożliwa do wyleczenia. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała ochrona zapewniana przez szczepionkę, ani jak często będą wymagane dawki przypominające.

Na rzeżączkę mogą chorować przedstawiciele obu płci. Stosowanie prezerwatyw powinno chronić przed zakażeniem. Najczęściej choroba obejmuje narządy moczowo-płciowe, ale może także występować w okolicach odbytu lub w gardle. U 50 procent kobiet i 10 procent mężczyzn przebiega bezobjawowo. Wśród symptomów choroby u kobiet wymienia się: ból w podbrzuszu, ból podczas stosunku, pieczenie w pochwie, ból i pieczenie podczas oddawania moczu, ropne upławy z pochwy. U mężczyzn najczęściej są to: wyciek z cewki moczowej o charakterze ropnym, ból i pieczenie podczas oddawania moczu, obrzęk oraz tkliwość najądrzy, zapalenie żołędzi.

Nieleczona rzeżączka może prowadzić do rozwoju wielu groźnych powikłań, w tym do niepłodności u kobiet i mężczyzn, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsy.