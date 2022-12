Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje rodzin zastępczych. Na taką formę opieki czeka ponad 60 dzieci z Krakowa. "To jest bardzo trudna praca, ale daje bardzo dużo satysfakcji" - mówi RMF FM Agnieszka Pers z krakowskiego MOPS-u.

Prowadzimy zintensyfikowane działania, zachęcające osoby do zgłoszenia się do nas, aby zostać zawodową rodziną zastępczą - mówi RMF FM Agnieszka Pers z krakowskiego MOPS-u. Jak podkreśla, co do zasady dzieci trafiają do takich rodzin na krótki czas - np. do momentu, gdy ich biologicznym rodzicom zostaną odebrane prawa rodzicielskie i będą mogły trafić do adopcji.

Czasem dzieci mogą się znaleźć w rodzinach zastępczych z tego powodu, że rodzice są chorzy albo jest tylko jeden rodzic, który jest chory i potrzebuje, żeby na czas leczenia ktoś zajął się dzieckiem - wyjaśnia Pers.

Jakie warunki powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych? Trzeba być osoba niekaraną, o nieposzlakowanej opinii. Nie jest problemem, jeżeli ktoś nie mieszka w Krakowie - ale np. planuje się przenieść do Krakowa albo jest z okolicznych powiatów - tłumaczy rozmówczyni RMF FM. Nie trzeba przejmować się tym, że mamy za małe mieszkanie - jeżeli trzeba będzie wynająć większe to my w tym pomagamy - dodaje. Przede wszystkim trzeba być osobą, która ma bardzo dużo cierpliwości, kocha dzieci i jest gotowa na wyzwania - zwraca uwagę.

Pers zwraca uwagę, że zawodowym rodzicom zastępczym przysługuje wynagrodzenie - w Krakowie to ponad 5 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe świadczenia.