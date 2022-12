W sumie osiemdziesiąt listów do świętego Mikołaja wysłali w tym roku mieszkańcy SOS Wioski Dziecięcej w mazowieckich Siedlcach. To jedna z placówek dla opuszczonych i osieroconych dzieci. W tym roku właśnie Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspierają Świetny Mikołaj i Wielka świąteczna loteria RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach mieszka 65 dzieci z Polski oraz - od wiosny tego roku - 15 dzieci z Ukrainy.

Zobacz również: Loteria RMF FM w tym roku wesprze Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

"Próbujemy odbudować wiarę w dorosłych"

Mali mieszkańcy SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach przyznają, że na tegoroczny dzień św. Mikołaja czekali dłużej niż rok. 6 grudnia będzie duże spotkanie w największej sali wszystkich dzieci i opiekunów. Takiego spotkania 6 grudnia nie mieliśmy od ponad dwóch lat przez pandemię. Podglądamy salę, wiemy, że będą prezenty i uczta - opowiadają mieszkańcy SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach naszemu reporterowi.

Jak podkreślają mieszkańcy siedleckiej Wioski, "wysyłaliśmy listy do świętego Mikołaja - pisaliśmy, że chcemy dostać lokówkę, powerbank, walizkę, do której można zapakować ubrania".

Dzieci mieszkające w SOS Wioskach Dziecięcych pochodzą z zaniedbanych środowisk, często z domów, gdzie była przemoc, bieda i alkoholizm. Stowarzyszenie zapewnia im opiekę krótkoterminową w Domach Czasowego Pobytu, taką na czas kryzysu w ich biologicznej rodzinie lub długoterminową - w wioskach dziecięcych. Tu próbujemy stopniowo odbudować wiarę w dorosłych, zaspokajamy potrzeby rozwojowe dzieci. Zawsze, o ile to możliwe, dbamy o to by dzieci miały kontakt z rodziną pochodzenia - zapewniają w komunikacie pracownicy SOS Wiosek Dziecięcych.

Więcej faktów: Dołącz do loterii RMF FM i wspomóż Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

"Dzieci od wielu dni pytają o spotkanie ze św. Mikołajem"

6 grudnia to szczególny dzień. Od wielu lat tego dnia dzieci odwiedza święty Mikołaj. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, święty Mikołaj przyjechał do nas i rozdawał prezenty przy choince na zewnątrz, a teraz wraca pod dach. Będzie szczególne spotkanie. Wiem, że poza prezentami od Mikołaja, jest przygotowana niespodzianka od opiekunów dla najmłodszych. Święty Mikołaj przychodził też do domów naszych podopiecznych w poprzednich latach, siadał z dziećmi, robił sobie z nimi zdjęcia - opisuje w rozmowie z RMF FM dyrektor SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach Jarosław Świerczewski.

Opiekunowie dzieci w siedleckiej SOS Wiosce Dziecięcej podkreślają, że coraz więcej podopiecznych, w porównaniu na przykład do ubiegłego roku, potrzebuje wsparcia specjalisty, w tym opieki psychologa.

1 grudnia w RMF FM ruszyła coroczna wielka świąteczna loteria Świetny Mikołaj. Oprócz szansy na wygraną dla słuchaczy, wspieramy cel charytatywny. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce ma pod opieką łącznie ponad 1800 osób w 4 SOS Wioskach Dziecięcych i Programach Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie".

O SOS Wioskach Dziecięcych

Każda Wioska to 12-14 domów, w których mieszka między 4-10 dzieci wraz z Mamą lub Rodzicami SOS. Wioski SOS znajdują się w Biłgoraju, Kraśniku, Karlinie i Siedlcach. Stowarzyszenie prowadzi także Programy dla Młodzieży m.in. w Lublinie. W dwóch Domach Młodzieży SOS nastoletni podopieczni przygotowują się do samodzielnego dorosłego życia.

W ramach Programu "SOS Rodzinie" wspierają te, które znajdują się w trudnej sytuacji, a ich integralność jest zagrożona. Dzieciom oferują zajęcia w świetlicach z wychowawcami, możliwość nadrobienia szkolnych zaległości, możliwość rozwijania zainteresowań, wycieczki, ale także wsparcie psychologiczne i zdrowotne. Świetlica jest też często jedynym miejscem, w którym dzieci mogą zjeść ciepły, pełnowartościowy posiłek.