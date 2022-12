Mamy grudzień, ruszamy więc z wielką świąteczno-mikołajkową akcją w RMF FM. Radio wraz ze swoimi Słuchaczami dołoży swoją "cegiełkę" do czynienia dobra przed świętami. W ramach loterii Świetny Mikołaj przekażemy pieniądze Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. W ubiegłym roku pomagaliśmy ośrodkom psychiatrii dziecięcej.

/ Materiały prasowe

1 grudnia w RMF FM ruszyła wielka świąteczna loteria Świetny Mikołaj. Do wygrania jest sprzęt RTV i AGD oraz setki tysięcy złotych. Loteria - jak co roku - połączona jest z akcją charytatywną. Wystarczy jeden SMS, by pomóc innym i dać sobie szansę na sporą wygraną!

Przez cały czas trwania zabawy - aż do Wigilii - Świetny Mikołaj codziennie po finałach będzie dokładał 10 000 zł do szkatułki dobrego serca. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie opuszczonych i osieroconych dzieci znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie ma pod opieką łącznie ponad 1800 osób w 4 SOS Wioskach Dziecięcych i Programach Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie".

Każda Wioska to 12-14 domów, w których mieszka między 4-10 dzieci wraz z Mamą lub Rodzicami SOS. Wioski SOS znajdują się w Biłgoraju, Kraśniku, Karlinie i Siedlcach. Stowarzyszenie prowadzi także Programy dla Młodzieży m.in. w Lublinie. W dwóch Domach Młodzieży SOS nastoletni podopieczni przygotowują się do samodzielnego dorosłego życia.

W ramach Programu "SOS Rodzinie" wspierają te, które znajdują się w trudnej sytuacji, a ich integralność jest zagrożona. Dzieciom oferują zajęcia w świetlicach z wychowawcami, możliwość nadrobienia szkolnych zaległości, możliwość rozwijania zainteresowań, wycieczki, ale także wsparcie psychologiczne i zdrowotne. Świetlica jest też często jedynym miejscem, w którym dzieci mogą zjeść ciepły, pełnowartościowy posiłek.

Dorośli z kolei dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry - psychologów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych - uczą się, jak radzić sobie z rozwiązywaniem codziennych problemów, jak wychodzić z kryzysu. Otrzymują pomoc w zerwaniu z ewentualnym nałogiem, a także motywację, by znaleźć pracę.

Program pomógł wielu rodzinom wyjść na prostą, usamodzielnić się, a dzieciom - poczuć się bezpiecznie i rozwijać bezpiecznych warunkach.

Czego brakuje Stowarzyszeniu?

Lista potrzeb jest naprawdę ogromna. Brakuje sprzętu, wyposażenia, materiałów edukacyjnych i terapeutycznych.

Edukacyjne - materiały do zajęć edukacyjnych takie jak: tablica korkowa, flipchart, certyfikowane zabawki edukacyjne, narzędzia na zajęcia techniczne.

- materiały do zajęć edukacyjnych takie jak: tablica korkowa, flipchart, certyfikowane zabawki edukacyjne, narzędzia na zajęcia techniczne. Terapeutyczne - wyposażenie Centrum Specjalistycznego SOS - m.in. książki specjalistyczne, piłki rehabilitacyjne, sprzęty fizjoterapeutyczne, sprzęt do terapii SI, pomoce rehabilitacyjne

- wyposażenie Centrum Specjalistycznego SOS - m.in. książki specjalistyczne, piłki rehabilitacyjne, sprzęty fizjoterapeutyczne, sprzęt do terapii SI, pomoce rehabilitacyjne AGD - lodówki, mikrofalówki, pralka, zmywarka, tostery, czajniki

- lodówki, mikrofalówki, pralka, zmywarka, tostery, czajniki RTV - Telewizory, projektory, głośniki, mikrofony do karaoke, konsole do gier dla dzieci w świetlicach środowiskowych

- Telewizory, projektory, głośniki, mikrofony do karaoke, konsole do gier dla dzieci w świetlicach środowiskowych Aktywność sportowa - rowery dla dzieci, sześciokąt gimnastyczny na plac zabaw, huśtawka zewnętrzna

- rowery dla dzieci, sześciokąt gimnastyczny na plac zabaw, huśtawka zewnętrzna Meble - Tapczany do spania dla dzieci, drobne meble do wyposażenia Sali rekreacyjnej dla dzieci

/ Materiały prasowe

W ubiegłym roku pieniądze ze świątecznej loterii przekazaliśmy na zakup sprzętu dla siedmiu poradni psychiatrycznych dzieci i młodzież w Polsce.