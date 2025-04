Wyobraź sobie, że stajesz przed problemem, którego nikt wcześniej nie rozwiązał. Nie masz gotowych narzędzi, wiedzy ani funduszy, a mimo to - zamiast strachu - czujesz ekscytację i radość z wyzwania. Tak właśnie działa Odyseja Umysłu. Drużyna Stowarzyszenia DASIE z Krakowa, znana jako "Dzieci Księżyca", zdobyła II miejsce w ogólnopolskim finale i już w maju może reprezentować Polskę na światowych finałach w USA. By to się udało, potrzebują jednak wsparcia. Każdy z nas może pomóc!

Drużyna Stowarzyszenia DASIE z Krakowa, znana jako „Dzieci Księżyca”, zdobyła II miejsce w ogólnopolskim finale Odyseja Umysłu /Materiały promocyjne Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny, który od lat inspiruje młodych ludzi do twórczego myślenia, współpracy i odwagi w przekraczaniu własnych granic. W tym roku drużyna Stowarzyszenia DASIE z Krakowa - "Dzieci Księżyca" - udowodniła, że polska młodzież potrafi zachwycić kreatywnością i determinacją. Po miesiącach intensywnej pracy, samodzielnych przygotowań i pokonaniu eliminacji regionalnych oraz ogólnopolskich, krakowscy Odyseusze wywalczyli II miejsce w prestiżowym konkursie "Historia pełna gwiazd" i otrzymali zaproszenie na światowe finały w Michigan, USA. Odyseja Umysłu - szkoła kreatywności i odwagi Czym jest Odyseja Umysłu? To nie tylko konkurs, ale przede wszystkim przygoda, która uczy, jak radzić sobie z nieznanym. Uczestnicy stają przed zadaniami wymagającymi nieszablonowego myślenia, łączenia wiedzy z różnych dziedzin - od nauk ścisłych, przez historię, po sztukę i technikę. Muszą samodzielnie zaprojektować i zrealizować 8-minutową prezentację teatralną, a także zmierzyć się z nieprzewidywalnym "Problemem Spontanicznym", gdzie liczy się refleks, współpraca i improwizacja. W Odysei Umysłu nie ma miejsca na gotowe rozwiązania czy podpowiedzi dorosłych. Trenerzy mogą jedynie inspirować i dbać o bezpieczeństwo. Wszystko - od pomysłu, przez wykonanie, po prezentację - leży w rękach młodych uczestników. To właśnie ta niezależność i odpowiedzialność sprawiają, że Odyseusze rozwijają nie tylko intelekt, ale też kompetencje społeczne, liderskie i przedsiębiorcze. Dzieci Księżyca - siedmioro młodych marzycieli z Krakowa Hania, Lila, Kaja, Julka, Sara, Tomek i Julian - to właśnie oni tworzą drużynę "Dzieci Księżyca". Ich kreatywna podróż rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku w Krakowie. Przez kolejne miesiące, z pomocą rodziców i trenerki Agnieszki Mikulskiej, pracowali nad inscenizacją o dawnej cywilizacji, łącząc wiedzę z historii, nauk ścisłych i sztuki. Ich wysiłek został doceniony podczas eliminacji w Skawinie i finału ogólnopolskiego w Gdyni. Teraz przed nimi największe wyzwanie - udział w światowych finałach na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. To nie tylko szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności przed rówieśnikami z całego świata, ale też możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia, które zaprocentuje w przyszłości.

Wspólna podróż, wspólne marzenia - potrzebne wsparcie! Wyjazd do USA to ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe. Koszty podróży, zakwaterowania i udziału w konkursie przekraczają możliwości rodzin i samego stowarzyszenia. Dlatego młodzi Odyseusze zwracają się z prośbą o wsparcie do wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów i edukacji przez pasję. Cytat Przez eliminacje regionalne i finał ogólnopolski przeszliśmy na własny koszt, dzięki wsparciu rodziców. Teraz, by spełnić nasze marzenie o udziale w finałach światowych, potrzebujemy pomocy. Każda złotówka się liczy! - apelują członkowie drużyny. Wesprzeć "Dzieci Księżyca" można: Dołączając do internetowej zbiórki:

Zrzutka na wyjazd krakowskiej młodzieży na finały Odysei Umysłu Udostępniając informację o akcji w mediach społecznościowych i wśród znajomych. Odyseja Umysłu - inwestycja w przyszłość Program Odysei Umysłu co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestnicy zdobywają umiejętności, które są nieocenione w dorosłym życiu: krytyczne myślenie, współpracę, zarządzanie czasem, wystąpienia publiczne, a przede wszystkim - odwagę w podejmowaniu wyzwań. W Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą. Niezależnie od wyniku, najważniejsze są doświadczenia, przyjaźnie i wiara we własne możliwości - podkreślają trenerzy i organizatorzy.