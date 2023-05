Mają 11 lat, ogromny talent i marzenia, a jednym z nich jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, które właśnie się spełnia. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" w Poznaniu dostali się do finału mistrzostw świata w konkursie Odyseja Umysłu. Zawody stawiają na kreatywność i zespołowość w rozwiązywaniu różnych problemów.

/ Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 83 "Łejery" w Poznaniu awansowali do finału mistrzostw świata w konkursie Odyseja Umysłu. Grupa 11-latków poleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie przedstawi swój teatralny sposób na rozwiązanie pewnego problemu.

Bierzemy jeden z pięciu problemów i wymyślamy scenariusz, scenografię, ruch sceniczny. Wybraliśmy problem dramatyzowania, gdzie postać musi wręcz za bardzo dramatyzować - mówią uczniowie ze szkoły "Łejery" w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Zawody stawiają na kreatywność i zespołowość w rozwiązywaniu różnych problemów. To bardzo ważny konkurs dla dzieciaków - mówi opiekunka grupy, Agnieszka Brząkała. Konkurs Odyseja Umysłu jest konkursem kreatywności, w którym drużyna musi wybrać problem, a następnie przedstawić go i jego rozwiązanie. Pozwala on pobudzić wśród dzieci kreatywność i zachęca do wspólnego działania oraz rozwiązywania problemów.

Uczniowie cieszą się z wyjazdu, choć na jego realizację potrzebują jeszcze około 15 tysięcy złotych. Wierzą, że uda się je zebrać.

Nasz kolega powtarza, że jeśli nie uzbieramy w internecie to weźmiemy pożyczkę na wyjazd. Musimy tam polecieć - mówi jedna z uczennic.

Szkoła zorganizowała również targ, na którym zbierano pieniądze. W internecie trwa zbiórka. Wesprzeć uczniów można klikając w poniższy link: Wyjazd "ŁEJERSKICH" na Światowy Finał Odysei Umysłu do USA 2023 | zrzutka.pl