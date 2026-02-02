Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek popełnił wykroczenie drogowe - poinformowała Małopolska Policja. Polityk zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny - zakomunikowano. "Nie ma świętych krów; to dotyczy także mnie" - stwierdził.

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek popełnił wykroczenie drogowe - potwierdziła Małopolska Policja.
  • Polityk zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny za swoje zachowanie.
  • Czego dotyczy sprawa? Przeczytasz poniżej.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

"Policjanci KMP Kraków po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia" - przekazała w poniedziałek Małopolska Policja.

"Minister Waldemar Żurek zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny. W sobotę dojdzie do finalizacji sprawy" - podano w komunikacie.

Żurek: To dotyczy także mnie

Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - zaznaczył minister, który potwierdził PAP informację policji. Jak dodał, błędy popełnia każdy, "ważne, by była refleksja i słowo przepraszam".

Osoby publiczne powinny w takich sytuacjach dawać przykład zachowania - podkreślił Żurek.

Policja informowała wcześniej, że w razie potwierdzenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu kierowcy grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.

Wpadka drogowa ministra

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Komenda Miejska Policji w Krakowie zajęła się sprawą możliwego wykroczenia drogowego przez ministra sprawiedliwości. Polityk wystąpił w jednym z wideopodcastów, podczas którego prowadził samochód.

Na nagraniu widać, że Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się już na pasach. Komenda miejska w Krakowie przesłała ten film do komisariatu nr II na terenie dzielnicy Grzegórzki, bo to właśnie w tej okolicy doszło do wykroczenia przez ministra Żurka.

Specjaliści z wydziału ruchu drogowego analizowali nagranie pod kątem tego, czy szef resortu sprawiedliwości nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. 

Sam minister skomentował na portalu X swoje zachowanie w taki sposób: "Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - podkreślił.