Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek popełnił wykroczenie drogowe - poinformowała Małopolska Policja. Polityk zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny - zakomunikowano. "Nie ma świętych krów; to dotyczy także mnie" - stwierdził.
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek popełnił wykroczenie drogowe - potwierdziła Małopolska Policja.
- Polityk zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny za swoje zachowanie.
- Czego dotyczy sprawa? Przeczytasz poniżej.
"Policjanci KMP Kraków po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia" - przekazała w poniedziałek Małopolska Policja.
"Minister Waldemar Żurek zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny. W sobotę dojdzie do finalizacji sprawy" - podano w komunikacie.