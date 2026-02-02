Żurek: To dotyczy także mnie

Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - zaznaczył minister, który potwierdził PAP informację policji. Jak dodał, błędy popełnia każdy, "ważne, by była refleksja i słowo przepraszam".

Osoby publiczne powinny w takich sytuacjach dawać przykład zachowania - podkreślił Żurek.

Policja informowała wcześniej, że w razie potwierdzenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu kierowcy grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.

Wpadka drogowa ministra

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Komenda Miejska Policji w Krakowie zajęła się sprawą możliwego wykroczenia drogowego przez ministra sprawiedliwości. Polityk wystąpił w jednym z wideopodcastów, podczas którego prowadził samochód.

Na nagraniu widać, że Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się już na pasach. Komenda miejska w Krakowie przesłała ten film do komisariatu nr II na terenie dzielnicy Grzegórzki, bo to właśnie w tej okolicy doszło do wykroczenia przez ministra Żurka.

Specjaliści z wydziału ruchu drogowego analizowali nagranie pod kątem tego, czy szef resortu sprawiedliwości nie ustąpił pierwszeństwa pieszej.

Sam minister skomentował na portalu X swoje zachowanie w taki sposób: "Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - podkreślił.