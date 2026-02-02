Zofia i Nikodem to najczęściej wybierane imiona dla nowo narodzonych dzieci w Polsce w drugiej połowie 2025 roku - wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tuż za nimi uplasowały się Zuzanna i Antoni, a podium zamykają Maja oraz Leon. Wybory rodziców coraz częściej odzwierciedlają zmieniające się trendy i powrót do imion, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane.
- Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane pierwsze imiona w Polsce w drugiej połowie 2025 roku - wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji.
- Jakie jeszcze imiona cieszą się największą popularnością?
Wśród dziewczynek od dłuższego czasu nie widać większych przetasowań. Zofią nazwano aż 4415 dziewczynek. Na drugie miejsce awansowała Zuzanna (3881), spychając Maję (3873) na trzecią pozycję.
W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812), Alicja (2788) oraz Emilia (2556), która zanotowała awans z dwunastego miejsca.
Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem - w drugiej połowie 2025 roku otrzymało je 5772 chłopców. Na kolejnych miejscach uplasowali się Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z czwartego miejsca, wyprzedzając Jana (5054).
W czołówce znalazły się także: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) i Mikołaj (3215).
Jeśli chodzi o drugie imiona, Polacy pozostają wierni tradycji.
Najczęściej wybierane są Maria, Anna i Zofia dla dziewczynek oraz Jan, Piotr i Józef dla chłopców.
Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że nie wszyscy rodzice podążają za głównym nurtem. Wśród rzadziej wybieranych imion dla dziewczynek pojawiają się m.in. Blanka, Mia, Jaśmina, Liwia, Aurora, Florentyna, Alisa i Solomiia. U chłopców coraz częściej spotykamy Liama, Nataniela, Matviia, Samuela, Damira, Arona czy Makara.
Resort podkreśla, że popularność niektórych imion może być związana z bohaterami filmów, seriali czy znanymi postaciami publicznymi.
Zestawienie pokazuje, że choć trendy się zmieniają, Polacy wciąż chętnie sięgają zarówno po klasyczne, jak i coraz bardziej oryginalne imiona dla swoich pociech.