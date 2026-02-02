Zofia i Nikodem to najczęściej wybierane imiona dla nowo narodzonych dzieci w Polsce w drugiej połowie 2025 roku - wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tuż za nimi uplasowały się Zuzanna i Antoni, a podium zamykają Maja oraz Leon. Wybory rodziców coraz częściej odzwierciedlają zmieniające się trendy i powrót do imion, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 roku to Zofia i Nikodem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jakie jeszcze imiona cieszą się największą popularnością?

Imiona dziewczynek: Zofia niezmiennie na szczycie

Wśród dziewczynek od dłuższego czasu nie widać większych przetasowań. Zofią nazwano aż 4415 dziewczynek. Na drugie miejsce awansowała Zuzanna (3881), spychając Maję (3873) na trzecią pozycję.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812), Alicja (2788) oraz Emilia (2556), która zanotowała awans z dwunastego miejsca.

Imiona chłopców: Nikodem nie daje się wyprzedzić

Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem - w drugiej połowie 2025 roku otrzymało je 5772 chłopców. Na kolejnych miejscach uplasowali się Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z czwartego miejsca, wyprzedzając Jana (5054).

W czołówce znalazły się także: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) i Mikołaj (3215).

Drugie imiona: Klasyka wciąż w modzie

Jeśli chodzi o drugie imiona, Polacy pozostają wierni tradycji.

Najczęściej wybierane są Maria, Anna i Zofia dla dziewczynek oraz Jan, Piotr i Józef dla chłopców.

Nietypowe wybory i wpływ popkultury

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że nie wszyscy rodzice podążają za głównym nurtem. Wśród rzadziej wybieranych imion dla dziewczynek pojawiają się m.in. Blanka, Mia, Jaśmina, Liwia, Aurora, Florentyna, Alisa i Solomiia. U chłopców coraz częściej spotykamy Liama, Nataniela, Matviia, Samuela, Damira, Arona czy Makara.

Resort podkreśla, że popularność niektórych imion może być związana z bohaterami filmów, seriali czy znanymi postaciami publicznymi.

Zestawienie pokazuje, że choć trendy się zmieniają, Polacy wciąż chętnie sięgają zarówno po klasyczne, jak i coraz bardziej oryginalne imiona dla swoich pociech.