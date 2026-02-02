Donald Trump zagroził pozwem komikowi Trevorowi Noahowi, który na gali Grammy żartował z niego, mówiąc m.in. o "wyspie Epsteina". "Biedny, żałosny idiota. (...) Przygotuj się Noah, zamierzam się z tobą dobrze zabawić" - stwierdził polityk na swoim kanale True Social.
- Jakie słowa padły na gali Grammy 2026 na temat Donalda Trumpa?
- Czego dotyczył żart o "wyspie Epsteina"?
- Jak Donald Trump skomentował całe wydarzenie i dlaczego zagroził pozwem?
W Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy, na której nie brakowało komentarzy dotyczących ostatnich wydarzeń w Minneapolis.
Prowadzący galę komik Trevor Noah podczas koncertu kilkukrotnie drwił z Donalda Trumpa. Zanim ogłoszono laureata za "Piosenkę Roku", powiedział: Piosenka Roku - tej nagrody Grammy każdy artysta pragnie niemal tak samo, jak Trump Grenlandii, co ma sens, bo wyspa Epsteina zniknęła, potrzebuje nowej, żeby spędzać czas z Billem Clintonem.