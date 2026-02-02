Bar Rio przy ul. św. Jana 2 w Krakowie to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc spotkań w Krakowie. Po sukcesie pierwszego dnia otwartego, Zarząd Budynków Komunalnych wyznaczył kolejne terminy, podczas których mieszkańcy będą mogli zajrzeć do legendarnego wnętrza przed planowaną aukcją na najem lokalu.

Kolejne dni otwarte w Rio

Pierwszy dzień otwarty w barze Rio cieszył się ogromnym zainteresowaniem – lokal odwiedziło ponad 50 osób.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie, Zarząd Budynków Komunalnych zdecydował o wyznaczeniu dodatkowego terminu zwiedzania.

Kolejne dni otwarte odbędą się 5 lutego w godzinach 13:30–14:30 oraz 12 lutego w tych samych godzinach (do ostatniego zainteresowanego).

Podczas dni otwartych na miejscu obecni będą pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych, którzy odpowiedzą na pytania odwiedzających i przybliżą historię oraz przyszłość tego wyjątkowego miejsca.

Aukcja na najem już wkrótce

Wizyty w Rio to nie tylko okazja do zobaczenia kultowego wnętrza, ale również możliwość zapoznania się z warunkami przyszłego najmu.

Aukcja celowa na najem lokalu odbędzie się 20 lutego w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego 16.

Nowy gospodarz będzie miał szansę poprowadzić Rio, kontynuując jego wieloletnią tradycję.Jednym z najważniejszych aspektów przyszłości baru Rio jest zachowanie jego charakteru.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, zgodnie z decyzją prezydenta Krakowa, miejsce zachowa swój niepowtarzalny klimat. Co więcej, dzięki gestowi pana Witolda Nakielnego, właściciela firmy będącej poprzednim najemcą, bar Rio nie straci swojej nazwy ani charakterystycznego szyldu.

"Pan nakielny przekazał miastu prawa do zastrzeżonej prawnie nazwy oraz znaku towarowego „RIO BAR KAWOWY" za symboliczną złotówkę - informują urzędnicy.





Miejsce z historią

Bar Rio od lat jest ważnym punktem na mapie kulturalnej Krakowa. Przez dekady gościł znanych twórców i artystów, zachowując swój oryginalny wystrój.

W Rio bywali m.in. Tadeusz Kantor i Piotr Skrzynecki. Charakterystyczny szyld, zaprojektowany przez Leopolda Pędziałka, oraz awangardowa aranżacja wnętrza nadały miejscu niepowtarzalny klimat.

Teraz, dzięki decyzjom miasta i byłego najemcy, legenda Rio będzie mogła trwać, a nowy gospodarz poprowadzi lokal w tym samym duchu.






