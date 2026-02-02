Przy Wydziale Komunikacji w Lublinie uruchomiono urzędomat, który umożliwia mieszkańcom odbiór dokumentów o dowolnej porze. Nowe rozwiązanie pozwala na wygodne odebranie m.in. dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy dodatkowej tablicy rejestracyjnej bez konieczności umawiania wizyty w urzędzie.
- Przy Wydziale Komunikacji w Lublinie uruchomiono urzędomat, który umożliwia całodobowy odbiór dokumentów.
- Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Lublina.
- Odebrać można m.in. dowody rejestracyjne i prawa jazdy.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
System jest intuicyjny w obsłudze i działa podobnie do automatów paczkowych. Usługa dostępna jest dla mieszkańców Lublina zameldowanych na terenie miasta - tłumaczy Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.
Urzędomat stoi przy ul. Czechowskiej 19A.
Można odebrać z niego:
- stały dowód rejestracyjny po przerejestrowaniu pojazdu (jeżeli dotychczasowy dowód został w urzędzie i nie zostało wydane pozwolenie czasowe),
- nowe prawo jazdy po wymianie,
- wtórnik prawa jazdy,
- wtórnik dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu),
- nowy dowód rejestracyjny po wymianie (brak miejsca na badania techniczne lub zmiana danych),
- dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik.
Aby skorzystać z urzędomatu, podczas składania wniosku należy wybrać tę formę odbioru i podać numer telefonu. Po przygotowaniu dokumentu urząd wysyła SMS z kodem PIN, który umożliwia odbiór dokumentów w ciągu 48 godzin. Robiąc to, trzeba będzie złożyć czytelny podpis na ekranie dotykowym. Odbiór z urzędomatu jest równoznaczny z formalnym potwierdzeniem odbioru.
Istnieje możliwość, by, decydując się na odbiór dokumentów w urzędomacie, wybrać skrytkę o łatwej dostępności, np. dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać, że upoważnienie obejmuje również odbiór dokumentów z urzędomatu.