Przy Wydziale Komunikacji w Lublinie uruchomiono urzędomat, który umożliwia mieszkańcom odbiór dokumentów o dowolnej porze. Nowe rozwiązanie pozwala na wygodne odebranie m.in. dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy dodatkowej tablicy rejestracyjnej bez konieczności umawiania wizyty w urzędzie.

W Lublinie stanął urzędomat - urządzenie, z którego można odebrać dokumenty o dowolnej porze / Shutterstock/Urząd Miasta Lublin /

Przy Wydziale Komunikacji w Lublinie uruchomiono urzędomat, który umożliwia całodobowy odbiór dokumentów.

Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Lublina.

Odebrać można m.in. dowody rejestracyjne i prawa jazdy.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

System jest intuicyjny w obsłudze i działa podobnie do automatów paczkowych. Usługa dostępna jest dla mieszkańców Lublina zameldowanych na terenie miasta - tłumaczy Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Urzędomat stoi przy ul. Czechowskiej 19A.

Urzędomat, który stanął przy ul. Czechowskiej / Urząd Miasta Lublin /

Można odebrać z niego :

stały dowód rejestracyjny po przerejestrowaniu pojazdu (jeżeli dotychczasowy dowód został w urzędzie i nie zostało wydane pozwolenie czasowe),

nowe prawo jazdy po wymianie,

wtórnik prawa jazdy,

wtórnik dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu),

nowy dowód rejestracyjny po wymianie (brak miejsca na badania techniczne lub zmiana danych),

dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik.

Aby skorzystać z urzędomatu, podczas składania wniosku należy wybrać tę formę odbioru i podać numer telefonu. Po przygotowaniu dokumentu urząd wysyła SMS z kodem PIN, który umożliwia odbiór dokumentów w ciągu 48 godzin. Robiąc to, trzeba będzie złożyć czytelny podpis na ekranie dotykowym. Odbiór z urzędomatu jest równoznaczny z formalnym potwierdzeniem odbioru.

Istnieje możliwość, by, decydując się na odbiór dokumentów w urzędomacie, wybrać skrytkę o łatwej dostępności, np. dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać, że upoważnienie obejmuje również odbiór dokumentów z urzędomatu.