Od soboty, 31 stycznia w Krakowie wchodzą w życie zmiany dotyczące funkcjonowania Obszaru Płatnego Parkowania. Nowe zasady obejmują wydłużenie godzin poboru opłat, wprowadzenie płatnych niedziel w centrum miasta oraz podwyższenie opłaty dodatkowej za brak biletu. Sprawdź, co się zmienia i jak nowe przepisy wpłyną na kierowców.

Od 31 stycznia Strefa Płatnego Parkowania w Krakowie na nowych zasadach / Shutterstock

Od jutra (31 stycznia) kierowców w Krakowie czekają nowe zasady dotyczące płatnego parkowania.

Najważniejsza zmiana dotyczy godzin, w których należy wnosić opłaty za postój.

W podstrefie A parkowanie będzie płatne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-22:00.

W podstrefach B i C opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do soboty, również w godzinach 9:00-22:00.

Nie zmieniają się stawki za godzinę parkowania. Jak informują urzędnicy, celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie rotacji pojazdów, ograniczenie blokowania przestrzeni i sprzyjanie bardziej efektywnemu wykorzystaniu miejsc parkingowych.

W podstrefie A parkowanie będzie płatne również w niedziele. Wyjątkiem będą niedziele handlowe oraz niektóre inne dni.

Ponadto, jak dotychczas, we wszystkich podstrefach (A, B i C) opłaty nie będą pobierane:

1 stycznia – Nowy Rok

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 listopada – Wszystkich Świętych

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wyższe kary za brak biletu

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla kierowców będzie też wzrost opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego.

Nowa stawka wyniesie 400 zł. Jednak w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 200 zł.

Ważne jest, by środki wpłynęły na konto lub zostały wpłacone w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa w wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu, a nie nadania przelewu.





Wyższe opłaty ryczałtowe i wyjątki od opłat

Zmiany obejmują także miesięczne opłaty ryczałtowe za jedno stanowisko postojowe.

W zależności od podstrefy, koszt wyniesie od 2 do 5 tysięcy złotych. To odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy wskazywali, że niska cena rezerwacji prowadzi do blokowania miejsc parkingowych.

Władze miasta podkreślają, że zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące od mieszkańców oraz obserwacje funkcjonowania strefy w ostatnich miesiącach.

"Wydłużenie czasu działania strefy oraz objęcie podstrefy A opłatami także w niedziele pozwoli zwiększyć rotację pojazdów, dzięki czemu łatwiej będzie zaparkować na czas załatwienia spraw czy wrócić do miejsca zamieszkania" - informują urzędnicy.

Nowe zasady mają sprawić, że parkowanie w centrum Krakowa stanie się bardziej przewidywalne, a dostępność miejsc postojowych wzrośnie zarówno dla mieszkańców, jak i osób załatwiających codzienne sprawy w mieście.