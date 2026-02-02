Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje w poniedziałek o "obiektach o charakterze balonów", które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. "Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami" - zaznaczono.

"W nocy z 1 na 2 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne RP odnotowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Armia w komunikacie na platformie X zaznacza, że "skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami". O poprzednich wlotach balonów z Białorusi w polską przestrzeń powietrzną pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza, że współpraca wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala służbom na "szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty".

"Loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewnia armia w komunikacie.