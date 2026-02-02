Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje w poniedziałek o "obiektach o charakterze balonów", które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. "Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami" - zaznaczono.
"W nocy z 1 na 2 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne RP odnotowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Armia w komunikacie na platformie X zaznacza, że "skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami". O poprzednich wlotach balonów z Białorusi w polską przestrzeń powietrzną pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.