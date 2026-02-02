Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza, że współpraca wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala służbom na "szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty".

"Loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewnia armia w komunikacie.