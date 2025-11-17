Od 1 stycznia 2026 roku w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. Nowe przepisy obejmą większość miasta, a zmiany dotkną przede wszystkim właścicieli starszych pojazdów. Urzędnicy uspokajają jednak, że około 80 procent mieszkańców nie będzie musiało podejmować żadnych działań, by nadal swobodnie poruszać się po mieście.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowuje się do zarządzania SCT / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Nowe zasady wjazdu do Krakowa

Strefa czystego transportu obejmie obszar Krakowa położony w przybliżeniu wewnątrz IV obwodnicy. Oznacza to, że większość miasta zostanie objęta nowymi regulacjami dotyczącymi wjazdu pojazdów.

Jak podaje urząd miasta: "Wprowadzenie strefy czystego transportu to kolejny ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza, a dzięki temu także stanu zdrowia krakowian. Szacuje się, że ok. 80 proc. z nich nie będzie musiało robić nic, by swobodnie podróżować po mieście obecnie posiadanymi pojazdami".



Kogo obejmą ograniczenia?

Od 1 stycznia 2026 roku do strefy bez dodatkowych opłat nie wjadą samochody benzynowe z normą Euro poniżej 4 lub wyprodukowane przed 2005 rokiem oraz diesle z normą Euro poniżej 6 lub wyprodukowane przed 2014 rokiem (przed 2012 rokiem dla ciężarówek i autobusów).

Przepisy nie dotyczą mieszkańców Krakowa, którzy nabyli starszy pojazd przed 26 czerwca.

Dla kierowców, których auta nie spełniają wymogów, wkrótce zostanie uruchomiony specjalny system obsługi zgłoszeń. Będzie można uzyskać odpłatną możliwość wjazdu do strefy lub prawo do wjazdu na zasadach specjalnych, na przykład w celu dojazdu do wybranych placówek medycznych.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował o przekazaniu zadań związanych z funkcjonowaniem strefy Zarządowi Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). ZDMK od lat zarządza Obszarem Płatnego Parkowania, który - jak podkreślają urzędnicy - jest organizacyjnie i prawnie zbliżony do strefy czystego transportu.

Kontrowersje i sprzeciw

Wprowadzenie strefy czystego transportu budzi sprzeciw gmin ościennych. Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez przeciwników, w tym byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

Przeciwnicy zarzucają wojewodzie, że nie unieważnił uchwały, choć miał takie prawo. Wyrok mamy poznać w połowie stycznia 2026 r.



Gdzie szukać informacji?