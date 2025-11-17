W jednym z mieszkań na terenie powiatu trzebnickiego (woj. dolnośląskie) doszło do poważnego incydentu z udziałem dwóch obywateli Kolumbii. W wyniku kłótni jeden z mężczyzn został ugodzony nożem w brzuch. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek, 7 listopada, tuż przed południem. Dyżurny policji w dolnośląskiej Trzebnicy otrzymał zgłoszenie ze Szpitala św. Jadwigi o przyjęciu pacjenta z raną kłutą w okolicach brzucha. Jak się okazało, poszkodowanym był Kolumbijczyk.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Z ich ustaleń wynika, że przed godziną 11:00 dwóch mężczyzn przyjechało samochodem do szpitala.

"Obaj weszli na teren szpitalnego oddziału ratunkowego i przekazali personelowi medycznemu, że jeden z nich posiada ranę kutą w okolicach brzucha" - informują mundurowi.

Ranny mężczyzna natychmiast trafił na blok operacyjny.



Policja szybko ustaliła sprawcę

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu środowiska obcokrajowców przez jednego z funkcjonariuszy już po niespełna godzinie od zgłoszenia udało się ustalić miejsce pobytu sprawcy.

Policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 26-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna przyznał się do winy.

"W godzinach porannych między nim, a jego współlokatorem doszło do kłótni, w trakcie której ugodził go nożem w okolicach brzucha. Następnie jeden z mieszkańców przewiózł rannego do szpitala, aby udzielono mu pomocy medycznej" - informuje policja.

26-latek został zatrzymany i na trzy miesiące trafił do aresztu.