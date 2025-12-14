W niedzielę 14 grudnia w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim doszło do nietypowego odkrycia. Podczas spaceru po lesie jeden z mieszkańców natknął się na fragmenty obiektu przypominającego drona. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły czynności wyjaśniające.
- Około godziny 13:00 w Żelźnie znaleziono części obiektu przypominającego drona.
- Teren został zabezpieczony przez policję z Radzynia Podlaskiego.
- Powiadomiono Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę.
- Trwają czynności wyjaśniające dotyczące pochodzenia i charakteru znaleziska.
Około godziny 13:00 mężczyzna spacerujący po lesie w Żelźnie zauważył części nieznanego obiektu. Jak relacjonował, znalezisko przypominało szczątki drona. O swoim odkryciu natychmiast powiadomił odpowiednie służby.