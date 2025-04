Reprezentacja polskich rugbystów kończy krótkie, dwudniowe zgrupowanie w Siedlcach. W piątek o poranku Biało-Czerwoni wylecą do Luksemburga na kolejny mecz rozgrywek Rugby Europe Trophy. Za tydzień czeka nas z kolei mecz w Szwecji. RMF FM było na treningu kadry.

Trening polskich rugbystów / Piotr Mazur / RMF FM

Biało-Czerwoni w Rugby Europe Trophy odnieśli dotychczas trzy zwycięstwa - nad Litwą, Czechami i Chorwacją. Teraz czekają nas jeszcze pojedynki z Luksemburgiem i Szwecją. To dwaj zupełnie inni rywale - Luksemburg zamyka tabelę, a Szwecja, która ma już cztery zwycięstwa na koncie, zajmuje pierwsze miejsce.

Dużą bolączką jest lista zawodników, którzy są kontuzjowani. Są złamania, skręcenia, zerwania mięśni. Kilku chłopaków zagrałoby - jak sądzę - w pierwszym składzie, ale nie ma ich z nami. Byłem przed tygodniem na meczu Luksemburga ze Szwecją. Luksemburg jest specyficzny. Dla nich ważna jest każda kolejna akcja. W końcówce wysoko przegrywali, ale gdy przyłożyli punkty, to radość była ogromna. Jeśli zagramy swoje rugby i godnie się zaprezentujemy, to oni to poczują. Wtedy mecz potoczy się pod nasze dyktando. Szwecja wyrasta na jednego z faworytów grupy. To bardzo dobrze zbilansowany zespół - mówi trener naszej reprezentacji Tomasz Stępień.

Przygotowania do meczu z Luksemburgiem były krótkie, ale bardzo intensywne. Plan dnia był wypełniony od rana do wieczora: treningi, odprawy, posiłki, regeneracja. Daniel Gdula, zawodnik formacji ataku, przyznaje, że był to dobry, produktywny czas.

Pracujemy ciężko. Jesteśmy też już po kolejkach ligowych, więc to odczuwamy. Jest piękna pogoda, ale nie jest lekko. Jest intensywnie. Mamy napięty grafik, czasami ponarzekamy trenerowi. No ale wiadomo: pan każe, sługa musi. Jesteśmy od grania. Jutro będzie już inaczej, bo z samego rana zaczynamy podróż. Może to zabrzmi z lekkim patosem, ale gramy dla Polski, gramy w reprezentacji, więc nie można się oszczędzać - podkreśla.

Po powrocie z Luksemburga zawodnicy dostaną dwa dni wolnego, a później zameldują się w Spale, gdzie będą przygotowywać się do meczu ze Szwecją. My przyjrzeliśmy się treningowi, który dziś odbył się w Siedlcach.