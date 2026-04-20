Jest akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym zarzucono przyjmowanie i udzielanie łapówek, naruszenia reguł postępowania upadłościowego, likwidacyjnego i restrukturyzacyjnego, a także wystawianie fikcyjnych faktur na ponad 31 mln zł oraz pranie pieniędzy. CBA skierowało akt do sądu w Krakowie.

CBA skierowało do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom

Wśród oskarżonych są m.in. doradca restrukturyzacyjny - nadzorca sądowy oraz kilku przedsiębiorców z Małopolski.

Jak poinformował zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w poniedziałkowym komunikacie, wielowątkowe śledztwo prowadzone od prawie roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczyło przestępstw popełnianych w latach 2020-2024. Zebrany materiał dowodowy obejmuje 81 tomów akt.

Kilka wątków śledztwa

Śledztwo CBA obejmowało kilka wątków i dotyczyło m.in. przyjmowania korzyści majątkowych oraz obietnic ich udzielenia w związku z wykonywaniem czynności nadzorcy sądowego. Według śledczych funkcjonariusz publiczny - przyjmując korzyści majątkowe o znacznej wartości - miał doprowadzić do sprzedaży majątku dłużnika na rzecz określonej osoby w możliwie najszybszym czasie, za ustaloną cenę oraz z naruszeniem szeregu przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Ponadto funkcjonariusz ten - wskazano - działając jako syndyk masy upadłości, miał również celowo nie dopełnić obowiązków określonych w prawie upadłościowym oraz działać na szkodę interesu prywatnego wierzycieli dłużnika oraz interesu publicznego.

Kolejne wątki śledztwa dotyczą niewystawiania faktur VAT oraz wystawiania poświadczających nieprawdę faktur przez przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej. Kwota ujawnionych faktur, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, przekracza 31 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych oszacowano na ponad 16 mln zł.

13 osób zatrzymano

W trakcie śledztwa funkcjonariusze delegatury CBA w Krakowie podczas trzech akcji zatrzymali 13 osób. Pierwszą z nich prowadzono m.in. w Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Wadowicach, Makowie Podhalańskim oraz Mucharzu. Zatrzymano wówczas 10 osób, w tym przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej oraz doradcę restrukturyzacyjnego. Kolejne realizacje prowadzono w powiatach myślenickim i wadowickim, zatrzymując kolejne trzy osoby.

W toku śledztwa funkcjonariusze CBA zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację finansowo-księgową, gotówkę w różnych walutach w łącznej kwocie ponad 9 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 80 tys. zł.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy, przy czym wobec jednego z nich sąd trzykrotnie przedłużał ten środek.