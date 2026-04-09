​Ruch przez cieśninę Ormuz został wstrzymany - informuje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). To następstwo naruszenia przez Izrael zawieszenia broni i ataku na Liban.

Cieśnina Ormuz / Shutterstock

Ekspert Tom Kloza z Gulf Oil ocenia, że "miną tygodnie, zanim uda się przywrócić choćby 50 proc. ruchu w cieśninie Ormuz".

Z danych serwisu MarineTraffic wynika, że obecnie żadna jednostka nie przepływa przez cieśninę Ormuz, choć po wejściu w życie dwutygodniowego porozumienia powinno się to zmienić (USA upiera się, że Liban nie jest objęty porozumieniem o zawieszeniu broni).

Iran oskarża Izrael o złamanie rozejmu po tym, jak izraelska armia przeprowadziła w środę największe jak dotąd ataki na Liban i centrum Bejrutu . Zginęło 112 osób.

Z oświadczenia IRGC wynika, że dwa irańskie tankowce przepłynęły przez cieśninę Ormuz w środę wczesnym rankiem, a także statek należący do floty chińskiej. Niedługo później - jak podano - "cały ruch statków został wstrzymany", kilka minut po rozpoczęciu przez Izrael szeroko zakrojonego ataku na Liban.

IRGC przekazała również, że jeden ze statków, który miał przepłynąć cieśninę w środę około godziny 22, zmienił kurs i zawrócił.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi napisał na platformie X, że "warunki zawieszenia broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi są jasne i jednoznaczne: Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru - zawieszenie broni albo kontynuacja wojny za pośrednictwem Izraela. Nie mogą mieć jednego i drugiego".