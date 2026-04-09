Troje turystów z Mazowsza zgubiło się podczas pieszej wędrówki na czerwonym szlaku Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych, uczestnicy wycieczki zostali odnalezieni i przewiezieni do hotelu. Akcja ratunkowa rozegrała się w jednym z najbardziej wymagających terenów przyrodniczych w Polsce.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Biebrzańskim Parku Narodowym. Turyści z Mazowsza zgubili się na czerwonym szlaku

Wydawałoby się, że kilkukilometrowa wędrówka jednym z popularnych szlaków Biebrzańskiego Parku Narodowego to doskonały pomysł na aktywny wypoczynek. Jednak dla trzech turystów z Mazowsza, którzy postanowili wybrać się na pieszą wycieczkę czerwonym szlakiem, wyjazd ten zamienił się w prawdziwą próbę sił i wytrzymałości. Po przejściu około dwóch kilometrów jedna z uczestniczek wyprawy - 70-letnia kobieta - opadła z sił i nie była w stanie samodzielnie wrócić do punktu wyjścia.

Zaniepokojeni towarzysze skontaktowali się z numerem alarmowym, prosząc o pomoc. Jednak informacje przekazane przez turystów były nieprecyzyjne - zgłaszający, próbując pomóc i jednocześnie szukając ratunku, sam stracił orientację w terenie i wskazał inne miejsce niż to, w którym pozostawił pozostałe uczestniczki wyprawy.

Bagnista pułapka w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy to nie tylko największy park narodowy w Polsce, ale również jeden z najbardziej wymagających terenów dla piechurów. Rozległe torfowiska, liczne rozlewiska i gęsta sieć naturalnych bagien sprawiają, że nawet osoby dobrze przygotowane mogą mieć trudności z orientacją w terenie. Ten z kolei jest trudnodostępny dla pojazdów, dlatego funkcjonariusze z Goniądza musieli ruszyć pieszo przez bagniste obszary, by dotrzeć do zagubionych turystów.

Po kilku kilometrach marszu przez grząskie tereny policjanci odnaleźli wyczerpane kobiety - 48-latkę i jej 70-letnią towarzyszkę. Na szczęście mimo zmęczenia obie były całe i zdrowe. Strażacy ochotnicy z Trzciannego przewieźli całą trójkę do hotelu, gdzie mogli odpocząć po trudnych przeżyciach.

Biebrzańskie Bagna - raj dla ptaków, wyzwanie dla turystów

Biebrzański Park Narodowy to jeden z najważniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce i w Europie Środkowej. Rozciągające się na ponad 59 tysiącach hektarów bagna, torfowiska i rozlewiska tworzą wyjątkowe środowisko, będące ostoją dla setek gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym wielu rzadkich i chronionych. To miejsce przyciąga miłośników przyrody, fotografów i ornitologów z całego świata.

Jednak te same walory, które czynią Biebrzański Park Narodowy unikalnym, stanowią również zagrożenie dla nieprzygotowanych turystów. Brak utwardzonych dróg, zmienna pogoda, rozległość i monotonia krajobrazu mogą łatwo zmylić nawet doświadczonych wędrowców. Służby ratunkowe apelują, by przed każdą wyprawą dokładnie zaplanować trasę, zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt i nie lekceważyć sygnałów zmęczenia u uczestników wycieczki.