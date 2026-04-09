Dożywocie grozi 19-latkowi z Warszawy, który zaatakował młotkiem swoją matkę i jej partnera. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Atak miał miejsce w mieszkaniu przy ul. Śmiałej w Warszawie. 19-latek zaatakował młotkiem matkę i jej partnera w momencie, gdy spali. Mężczyźnie udało się uciec do innego pokoju i stamtąd wezwać pomoc.

Na miejscu policjanci znaleźli nieprzytomną kobietę i jej rannego partnera - oboje trafili do szpitali. Napastnik był w innym pokoju. 19-latek został zatrzymany.

19-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu dożywotnie więzienie.