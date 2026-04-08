Sąd Rejonowy w Sieradzu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 37-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o przekazanie nieletniemu narkotyków w zamian za propozycję intymnego spotkania. Według informacji lokalnych mediów, zatrzymany to nauczyciel jednej ze szkół podstawowych.

Informując o tymczasowym aresztowaniu 37-latka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu (woj. łódzkie) prok. Jolanta Szkilnik wyjaśniła, że mężczyźnie przedstawiono wcześniej zarzut udzielania niepełnoletniemu substancji psychotropowej (mefedronu). W zamian za narkotyki mieszkaniec Sieradza proponował małoletniemu intymne spotkanie.

Przekazała, że śledczy gromadzą dokumentację, m.in. od operatorów sieci komórkowych, dane teleinformatyczne, a także przesłuchują świadków. Przeszukane zostało mieszkanie podejrzanego, w którym zabezpieczono sprzęt elektroniczny.

Media: Podejrzany jest nauczycielem

"Dziennik Łódzki" informuje, że podejrzany jest nauczycielem, który od ponad 10 lat pracował w jednej z dużych szkół podstawowych w Sieradzu. Prowadził w niej zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.

W związku z zarzutami i decyzją o tymczasowym aresztowaniu, nauczyciel został zawieszony przez dyrekcję szkoły. Zbierane są informacje do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a uczniowie zostali objęci opieką psychologiczną.

Dotychczasowe ustalenia wykluczają, by zachowania podejrzanego miały jakikolwiek związek z wykonywaną przez niego pracą w instytucji samorządowej. Jednocześnie niezwłocznie o zakresie zarzutu, jaki ogłoszono Piotrowi M., został powiadomiony jego przełożony - zaznaczyła prok. Jolanta Szkilnik.

Dodała, że w śledztwie gromadzone są materiały dowodowe, które mają wszechstronnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń oraz ustalić, czy mężczyzna w podobny sposób nie zachowywał się wobec innych nieletnich. Podejrzany w trakcie przesłuchania miał przedstawić swoją wersję zdarzeń.

Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej osobie poniżej 18 lat oraz ułatwianie lub nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 do 20 lat.