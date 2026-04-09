Już za niecały miesiąc matury. Początek maja to dla abiturientów czas wzmożonej pracy. Dla ich młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły okres, w którym mogą spodziewać się dodatkowego wolnego. Sprawdzamy, kiedy zostaną w domach.

Matura 2026: Terminy wolnych dni dla uczniów liceów i techników w maju

Tegoroczne egzaminy dojrzałości zaczną się w poniedziałek 4 maja i potrwają do czwartku 30 maja.

Okazja do uczniowskiej laby będzie już na początku miesiąca. Trzy dni, w których odbywają się obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym, oznaczają tradycyjne wolne dla tych, którzy chodzą do liceum czy technikum, ale matury w tym roku nie piszą.

Wolne, ze względu na święto państwowe, jest także 1 maja. Tym sposobem uczniowie szkół średnich będą mieli sześć dni wolnego, w terminie: 1-6 maja.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji dyrektorzy szkół średnich mają w ciągu roku do wykorzystania 10 tzw. dni dyrektorskich. Korzystając z nich, mogą ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć.



Są jednak pewne warunki. Z dni dyrektorskich można skorzystać m.in. wtedy, gdy w szkole trwa matura. Jeśli dyrektor liceum zdecydowałby się na taki krok, mógłby w tym roku przedłużyć swoim uczniom wolne np. o czwartek i piątek, 7 i 8 maja. Tym sposobem zamiast sześciu, mieliby oni aż dziesięć dni odpoczynku.

Maturalne egzaminy ustne, które odbędą się po części pisemnej, zwykle mają już mniejszy wpływ na organizację zajęć.

Dane GUS-u, które cytuje portal prawo.pl, wskazują, że w poprzednim roku szkolnym w Polsce działało 3181 liceów ogólnokształcących i 1848 techników.