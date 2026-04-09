Trzech górników zostało poszkodowanych na skutek wstrząsu, do którego doszło w nocy w kopalni Rydułtowy na Śląsku. Mężczyzni trafili na badania.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek nocny wstrząs w kopalni Rydułtowy na Śląsku miał magnitudę 2,7.

Trzech górników zostało poszkodowanych. Na szczęście nie mieli oni widocznych obrażeń. 

Jak przekazała Polska Grupa Górnicza, jeden poszkodowany mężczyzna jest już w domu, dwóch pozostałych przechodzi badania w szpitalu. 

Po wstrząsie, do którego doszło około godz. 2.30, cala załoga została wycofana. 24 osoby wyjechały na powierzchnię o własnych siłach.

