Trzech górników zostało poszkodowanych na skutek wstrząsu, do którego doszło w nocy w kopalni Rydułtowy na Śląsku. Mężczyzni trafili na badania.

/ Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek nocny wstrząs w kopalni Rydułtowy na Śląsku miał magnitudę 2,7.

Trzech górników zostało poszkodowanych. Na szczęście nie mieli oni widocznych obrażeń.

Jak przekazała Polska Grupa Górnicza, jeden poszkodowany mężczyzna jest już w domu, dwóch pozostałych przechodzi badania w szpitalu.

Po wstrząsie, do którego doszło około godz. 2.30, cala załoga została wycofana. 24 osoby wyjechały na powierzchnię o własnych siłach.