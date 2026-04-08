Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości Parku Grzegórzeckiego. Spotkania i wydarzenia konsultacyjne potrwają od 14 kwietnia do 8 maja. To okazja, by wspólnie zdecydować, jak park ma wyglądać i funkcjonować w kolejnych latach.

Wizualizacja zmodernizowanego Parku Grzegórzeckiego / Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Park Grzegórzecki to miejsce o wyjątkowej wartości przyrodniczej i historycznej - na jego terenie znajdują się m.in. relikty dawnego fortu. Obecnie park jest tylko częściowo dostępny dla użytkowników. Opracowana przez miasto koncepcja zagospodarowania zakłada stworzenie bezpiecznej, dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla osób w różnym wieku, z poszanowaniem zieleni i zabytków.

Projekt powstał na podstawie dotychczasowych sugestii mieszkańców, wytycznych konserwatora zabytków oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze miasta chcą teraz zaprezentować nową wizję parku i zebrać opinie, które pozwolą dopracować ostateczne rozwiązania.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in.:

Spotkanie konsultacyjne - prezentacja koncepcji: 23 kwietnia, godz. 18:00, Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy, ul. Bobrowskiego 6

Spacer badawczy : 25 kwietnia, godz. 11:00, wejście do parku od ul. Ludwika Zieleniewskiego

Telefoniczne dyżury eksperckie : 27-29 kwietnia, godz. 10:00-13:00, tel. 12 20 10 259 / 12 20 10 254

Stacjonarny dyżur ekspercki : 30 kwietnia, godz. 12:00-18:00, Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20

Ankieta konsultacyjna - dostępna online i w wersji papierowej (szczegóły i link pojawią się w dniu rozpoczęcia konsultacji).

Ankiety w formie papierowej będą dostępne podczas spaceru badawczego i spotkania konsultacyjnego oraz w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w okresie trwania konsultacji.

Podczas spotkania konsultacyjnego zapewniona będzie możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - chęć udziału należy zgłosić do 10 kwietnia na adres dialoguj@um.krakow.pl.

Konsultacje organizuje Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego UMK oraz partnerami społecznymi. Zebrane opinie i propozycje mają być przeanalizowane przed opracowaniem dokumentacji projektowej.

Więcej informacji o konsultacjach pojawi się w dniu ich rozpoczęcia.

"W budżecie na 2026 rok zarezerwowano 600 tys. zł na dokumentację, a Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że w latach 2027-2029 realizacja prac pochłonie nawet 14,5 mln zł" - pisze o inwestycji w Parku Grzegórzeckim portal Love Kraków.