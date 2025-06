Ks. Mariusz Słonina, decyzją abpa Marka Jędraszewskiego, został administratorem parafii mariackiej w Krakowie. Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. Dariusz Raś przestał pełnić swą funkcję.

Bazylika Mariacka w Krakowie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ks. Mariusz Słonina został nowym administratorem parafii mariackiej w Krakowie.

Decyzję o zmianie proboszcza podjął abp Marek Jędraszewski.

Ks. Dariusz Raś, dotychczasowy proboszcz, został odwołany z funkcji.

Ogłoszenie o zmianie proboszcza odczytano wiernym podczas niedzielnych mszy.

Powodem zmiany jest konflikt abpa Jędraszewskiego z ks. Rasiem, dotyczący zarzutów o nieprawidłowości w zarządzaniu parafią.

Ogłoszenie o zmianie na stanowisku proboszcza parafii mariackiej zostało odczytane wiernym podczas niedzielnych mszy świętych. Wynika z niego, że decyzją władz kościelnych ks. prałat Dariusz Raś przestał pełnić urząd proboszcza tejże parafii. Jednocześnie administratorem parafii z wszystkimi uprawnieniami proboszcza został mianowany ks. Mariusz Słonina, dotychczasowy dyrektor Caritasu Archidiecezji Krakowskiej i Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Zmiana na stanowisku proboszcza jednej z najbardziej majętnych parafii w Polsce to skutek konfliktu metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego z ks. Rasiem. Wiosną zeszłego roku metropolita wydał dekret w sprawie odwołania ks. Rasia z funkcji proboszcza parafii mariackiej, zarzucając mu nieprawidłowości w zarządzaniu powierzoną parafią i jej majątkiem.

Duchowny zaskarżył decyzję hierarchy do Watykanu i uzyskał wstrzymanie dekretu metropolity do czasu przeanalizowania sprawy przez władze kościelne. Przed tygodniem do krakowskiej kurii wpłynęła informacja o tym, że Stolica Apostolska podtrzymała decyzję abpa Jędraszewskiego.

Rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski wyjaśnił wtedy, że rekurs ks. Rasia był jednym z trzech odwołań skierowanych w ostatnim czasie przez duchownych archidiecezji do władz kościelnych w Watykanie.

"W związku z tym władze archidiecezji krakowskiej zostały poproszone przez Stolicę Apostolską o przesłanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, które okazały się we wspomnianych przypadkach materiałem bardzo złożonym, obejmującym niekiedy tysiące arkuszy. W ostateczności wszystkie trzy zaskarżone przez wspomnianych kapłanów decyzje metropolity krakowskiego zostały przez Stolicę Apostolską, po analizie przedstawionych dowodów, potwierdzone w ich zasadniczych częściach i uznane za zgodne z prawem kanonicznym oraz duchem wspólnoty Kościoła katolickiego" - napisał ks. Michalczewski w wydanym oświadczeniu.