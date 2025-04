Na naszych nagraniach widać, jak samochód zjeżdżał z obwodnicy, trzymał się pasa zjazdowego, ale wygląda, że robił to w taki sposób, że blokował możliwość zjazdu samochodu, który był na lewo od niego. I tutaj dochodziło do stłuczek. Samochody z nagrań się powtarzają i to wzbudziło nasze podejrzenia. Przekazaliśmy te materiały policji i teraz są one poddawane analizie - potwierdza Michna.

Północna obwodnica Krakowa

12,3 km trasa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52 została oddana do użytku w grudniu ub.r. Dzięki niej stolica Małopolski jest drugim miastem w Polsce, po Łodzi, otoczonym pełnym ringiem dróg szybkiego ruchu. Obwodnica Krakowa liczy teraz 64,5 km.

Brakuje nam jeszcze 5 km S7 między węzłem Mistrzejowice a węzłem Nowa Huta, które planujemy oddać w połowie 2026 roku - mówił przedstawiciel GDDKiA.

POK biegnie przez teren miasta wzdłuż północnych granic Krakowa, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku, jednak obowiązuje na niej ograniczenie do 100 km na godz. Zarządca dróg wprowadził je z powodu ograniczeń terenowych - trasa nie ma parametrów pozwalających na podróżowanie z wyższą prędkością.

POK jest również jedyną obwodnicą w Polsce, na której są dwa tunele - Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m). W obu wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godz.

Obwodnica łączy się z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły - Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Wybudowano też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwalają na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Na trasie powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km.