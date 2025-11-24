Płonie hala magazynowa w Skawinie koło Krakowa. Z ogniem walczy około 100 strażaków. Mieszkańcom zalecono, aby zamknęli okna i nie zbliżali się w rejon pożaru.

Pożar w Skawinie; zdjęcie nadesłane przez słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

Ponad 100 strażaków PSP i OSP walczy dużym pożarem w małopolskiej Skawinie.

Kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskich strażaków, poinformował, że płonie wiata i hala magazynowa o wymiarach 100x15 metrów przy ul. Torowej, w której są m.in. lampy, kinkiety i żyrandole. Ogień pojawił się przed godz. 14:30.

Strażacy na miejscu pożaru w Skawinie Państwowa Straż Pożarna

Teren akcji został podzielony na kilka odcinków bojowych - przekazał rzecznik prasowy małopolskiej PSP. Strażakom nie udało się jeszcze odnaleźć źródła pożaru.

Pożar powoduje bardzo duże zadymienie, dlatego strażak zwrócił się z apelem - szczególnie do kierowców - o zachowanie ostrożności.

Pożar magazyny w Skawinie Państwowa Straż Pożarna

Mieszkańcom zalecono, aby zamknęli okna i nie zbliżali się w rejon pożaru. Prosimy, by zachować spokój - przekazał kpt. Hubert Ciepły.

Co najważniejsze, nie ma osób poszkodowanych. Na razie za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru.

W Skawinie wybuchł duży pożar / PSP /