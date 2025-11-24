​Policjanci pomogli wyziębionemu mężczyźnie, idącemu samotnie nocą z Wrocławia do Głogowa. Temperatura wynosiła wówczas - 7 st. C, a piechur był lekko ubrany. Funkcjonariuszom powiedział, że kilka dni wcześniej opuścił wrocławski szpital, ale nie miał pieniędzy na bilet, by wrócić do domu.

Policjanci pomogli mężczyźnie idącemu z Wrocławia do Głogowa. / Dolnośląska Policja /

Noc z soboty na niedzielę na Dolnym Śląsku była wyjątkowo mroźna. Temperatura sięgała -7 stopni Celsjusza, gdy funkcjonariusze drogówki z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymali zgłoszenie o idącym mężczyźnie drogą krajową między Prochowicami a Lubinem.

O godz. 1 nocy przed miejscowością Gogołowice (pow. lubiński) spotkali samotnie idącego mężczyznę.

Jak się okazało, 56-letni mężczyzna szedł pieszo z Wrocławia w kierunku Głogowa. Nie był odpowiednio ubrany, a niska temperatura sprawiła, że był wyraźnie wyziębiony i osłabiony. Policjanci od razu zabrali go do radiowozu, by umożliwić mu ogrzanie się i ograniczyć dalszą utratę ciepła. Jednocześnie prowadzili z nim rozmowę, aby ocenić jego stan i potrzeby - przekazała st. asp. Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji.

Policjanci wezwali na miejsce wezwano karetkę pogotowia.

Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że wyszedł kilka dni wcześniej ze szpitala z Wrocławia i po prostu nie miał pieniędzy, ani możliwości dostania się inaczej do Głogowa. On szedł przez kilka dni - powiedziała TVN24 kom. Jagoda Ekiert, oficer prasowa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Odległość z Wrocławia do Głogowa wynosi 103 km.