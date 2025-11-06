Trudny poranek dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Od rana tramwaje nie kursują do pętli Czerwone Maki na Ruczaju. Uruchomiono komunikację zastępczą.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Pętla Czerwone Maki P+R - zatrzymanie w ruchu, brak napięcia. Linia 52 kierowana przez ul. Kalwaryjską do Łagiewnik, linie 18 i 77 przez ul. Kalwaryjską i Trasę Łagiewnicką do pętli Kurdwanów P+R. Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinki Czerwone Maki P+R - Kapelanka - Monte Cassino - Rondo Grunwaldzkie - Rondo Matecznego" - przekazało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie przed godziną 7:00.

Awaria spowodowała ogromne utrudnienia dla osób dojeżdżających do pracy, szkoły i na uczelnie.

Choć uruchomiono komunikację zastępczą, to pasażerowie w mediach społecznościowych wskazują, że autobusy nie są w stanie pomieścić wszystkich osób, które chcą się przemieścić w kierunku Ronda Grunwaldzkiego.







