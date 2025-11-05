Od godz. 12:00 w sobotę przez ponad tydzień Dworzec Centralny w Warszawie oraz odcinek kolejowy między Dworcem Zachodnim a Dworcem Wschodnim będą całkowicie zamknięte dla ruchu dalekobieżnego. W tym czasie pasażerowie muszą przygotować się na poważne zmiany w kursowaniu pociągów.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W dniach 8-16 listopada pasażerowie nie wsiądą do pociągów na stacji Warszawa Centralna.

Powodem jest zaplanowany remont, który obejmie m.in. naprawy ścian hali peronowej, kamiennych posadzek, modernizację oświetlenia w hali głównej, poczekalni i przejściach podziemnych, a także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Mimo prac, dworzec nie zostanie całkowicie zamknięty - dostępna będzie część handlowa, nadziemna i podziemna.



Gdzie zatrzymają się pociągi dalekobieżne?

W czasie remontu pociągi dalekobieżne będą zatrzymywać się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Część składów zostanie tymczasowo skierowana na stacje Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna.



Dla pasażerów korzystających z Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) przez tzw. linię średnicową nie będzie większych zmian. Pociągi nadal będą kursować przez przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Wybrane pociągi PKP Intercity zatrzymają się dodatkowo na Dworcu Warszawa Śródmieście.



Zmiany w kursowaniu SKM i dodatkowe tramwaje

Jak poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert: "Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co ok. 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40".

Pasażerowie podróżujący z Warszawy Gdańskiej do centrum miasta będą mogli skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77, kursującej między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II.

Połączenie Dworca Centralnego z Warszawą Gdańską zapewnią także metro linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Na największych stołecznych dworcach pojawią się informatorzy PKP, którzy będą służyć pomocą w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Informatorzy ZTM będą dostępni przy Punkcie Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym.

Remont na Dworcu Centralnym to duże wyzwanie dla pasażerów. Warto wcześniej sprawdzić rozkład jazdy i zaplanować podróż, korzystając z innych połączeń kolejowych, tramwajowych i metra.