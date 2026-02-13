Ponad 7,6 mln złotych wygrał szczęśliwiec, który trafił "szóstkę" w czwartkowym losowaniu Lotto. Już wiadomo, że ta imponująca suma trafi do osoby, która zagrała w Wieliczce.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W czwartek w Lotto wylosowane zostały liczby 11, 16, 33, 39, 42, 44. Znalazły się na kuponie osoby, która odwiedziła punkt Lotto przy ul. Sienkiewicza 29 w Wieliczce.

Wiadomo, że szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił. W ten sposób rozbił kumulację i zdobył 7 676 570,20 zł.

To już trzecia i zarazem najwyższa główna wygrana w Lotto odnotowana w Wieliczce. Poprzednie padły w tym mieście w 2022 r. (5 311 238,90 zł) i w 2007 r. (1 116 180,30 zł).

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.