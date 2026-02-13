Na profilu ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a w mediach społecznościowych pojawił się w piątek krótki film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nagranie robi furorę w sieci. Wynika z niego, że Kopiec Kościuszki w Krakowie odwiedził prezydent Donald Trump, któremu towarzyszył Karol Nawrocki. Dzieło AI naszpikowane jest elementami współczesnej technologii. "Polska - pierwszy i najstarszy sojusznik USA. Dlatego Donald Trump kocha Polskę" - podpisał nagranie amerykański dyplomata.
W piątek po południu ambasador USA w Polsce opublikował ponad minutowe nagranie, z którego wynika, że wizytę na krakowskim Kopcu Kościuszki złożył prezydent Donald Trump.
Przywitał go prezydent Karol Nawrocki, w tle rozbrzmiewał hymn Stanów Zjednoczonych, a w tle widać było dwie ogromne flagi - Polski i USA.
Wszystko to jednak dzieło sztucznej inteligencji.
Trumpa machającego do tłumu, który wiwatował na widok amerykańskiego przywódcy, w rzeczywistości nie było. Podobnie jak przelotu myśliwców nad krakowskim kopcem, i żołnierzy. Mimo to film wygenerowany przez AI niesie się po sieci. Amerykański dyplomata za jego sprawą podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego. "Polska - pierwszy i najstarszy sojusznik USA. Dlatego Donald Trump kocha Polskę" - czytamy we wpisie Toma Rose'a, który zamieścił w serwisie X.