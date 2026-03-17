Zdjęcie z miejsca wypadku nadesłane na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Groźny wypadek na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu doszło we wtorek do groźnego wypadku. Na drodze krajowej nr 94 około godziny 10:40 zderzyły się dwie osobówki - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W wypadku ranna została jedna osoba.

Zdarzenie miało miejsce na obwodnicy Jarosławia w woj. podkarpackim - między miejscowościami Przeworsk i Radymno.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe - policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Droga została zablokowana. Jak podała GDDKiA, objazd skierowano na ulice Jarosławia. Utrudnienia mogą zakończyć się dopiero po południu.

