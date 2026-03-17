Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu we wtorkowe przedpołudnie. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku między miejscowościami Przeworsk i Radymno. Droga została zablokowana, kierowców skierowano na objazdy.
Na Podkarpaciu doszło we wtorek do groźnego wypadku. Na drodze krajowej nr 94 około godziny 10:40 zderzyły się dwie osobówki - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
W wypadku ranna została jedna osoba.
Zdarzenie miało miejsce na obwodnicy Jarosławia w woj. podkarpackim - między miejscowościami Przeworsk i Radymno.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe - policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Droga została zablokowana. Jak podała GDDKiA, objazd skierowano na ulice Jarosławia. Utrudnienia mogą zakończyć się dopiero po południu.
Zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
