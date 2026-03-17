Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w Woli Skarbkowej (woj. kujawsko-pomorskie). Tam autobus szkolny zderzył się z samochodem osobowym. Dwie osoby w wieku 14 i 16 lat zabrano śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Na miejsce skierowano dwa śmigłowce LPR

Wiadomo, że wszystkie poszkodowane osoby podróżowały samochodem osobowym, który zderzył się z autobusem szkolnym.

Do tego wypadku doszło w Woli Skarbkowej na skrzyżowaniu dróg gminnych. Ze wstępnych informacji, jakie RMF FM przekazali policjanci wynika, że kierujący autobusem szkolnym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu osobowemu Audi. Podróżowały nim cztery osoby, w tym dwoje nastolatków, którzy wymagają hospitalizacji.

Żadnemu dziecku jadącemu autobusem nic się nie stało. Poza siedmiorgiem uczniów w autobusie była jeszcze opiekunka i kierowca - oni też wyszli z wypadku bez szwanku.

Na miejsce zostanie podstawiony drugi autobus, który zabierze dzieci do domów.

Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.