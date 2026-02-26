Do sieci trafiło nagranie pokazujący niebezpieczny incydent z udziałem autobusu MPK Lublin. Chodzi o sytuację na przejeździe kolejowym w Świdniku. Sprawę bada już policja, a kierowcy grozi wysoki mandat i kilkanaście punktów karnych.

Wideo youtube

Nagranie z monitoringu przy przystanku kolejowym Świdnik Wschód zostało opublikowane przez PKP PLK. Wykonano je 19 lutego, kilka minut po godz. 15.

"Nagranie pokazuje sytuację, do której w ogóle nie powinno dojść. Kierowca naraził podróżnych, siebie oraz obsługę pociągu towarowego" - ocenia PKP PLK.

Na filmie widać, że kierowca autobusu jadącego w kierunku Lublina wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy migało czerwone światło i słychać było już sygnał dźwiękowy. Po chwili zaczęły opadać rogatki.

Na szczęście ta sytuacja nie skończyła się tragicznie. Autobus zatrzymał się na drodze, nie bezpośrednio na torach i kierowca zdołał wyjechać między rogatkami - przekazała RMF FM Weronika Opasiak, rzeczniczka lubelskiego MPK.

Przedstawiciele przewoźnika rozmawiali z kierowcą. Twierdził, że w momencie wjeżdżania na przejazd nie było nadawane czerwone światło - relacjonowała rzeczniczka lubelskiego MPK. Poinformowała też, że w autobusie było trzech pasażerów.

Co grozi kierowcy autobusu?

Jak poinformowała RMF FM rzeczniczka policji w Świdniku asp. szt. Elwira Domaradzka 20 lutego MPK Lublin złożyło zawiadomienie o wykroczeniu.

Czynności wyjaśniające trwają, zbierany jest materiał dowodowy - przekazała.

Domaradzka wyjaśniła, że kierowcy autobusu może grozić mandat karny w wysokości 2000 złotych i 15 punktów karnych. Jeżeli był wcześniej karany za podobne wykroczenie, kwota mandatu może wynieść nawet 4000 złotych.



"Nie ma przyzwolenia na takie zachowania"

Kierowca autobusu nie składał jeszcze wyjaśnień przed policjantami. Lubelskie MPK informuje, że może mu grozić nawet zwolnienie z pracy.

Nasza reakcja jest tu stanowcza i konkretna, i nie ma przyzwolenia na takie zachowania. Jesteśmy miejskim przewoźnikiem, który ma bezpiecznie wozić naszych pasażerów - zapewniła Weronika Opasiak, rzeczniczka lubelskiego MPK.