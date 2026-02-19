W centrum Wrocławia doszło do poważnej awarii magistrali wodociągowej. W wyniku usterki mieszkańcy mogą odczuwać obniżone ciśnienie wody lub całkowity jego zanik. Zalane ulice, utrudnienia w ruchu i objazdy komunikacji miejskiej to tylko część problemów, z jakimi musiało się mierzyć miasto.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

O skali problemu poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"Z powodu awarii na magistrali wodociągowej nastąpiło obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej do zaniku włącznie na terenie całego miasta" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MWPiK) natychmiast przystąpili do usuwania awarii i planują wyłączyć fragment uszkodzonej magistrali.

Zalane ulice i utrudnienia

Do awarii doszło przy ul. Traugutta, w pobliżu budynku OVO.

Jak przekazali przedstawiciele miejskiej spółki, "do tej pory udało zamknąć się 3 z 6 zasuw w tym obszarze. Teraz czekamy na to, by opadła woda w miejscu awarii i wówczas zostanie zamknięta kluczowa zasuwa. Na miejscu ruchem kieruje policja, wspiera nas także straż pożarna".



W wyniku zalania ulic w centrum Wrocławia tworzą się korki, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie awarii.

Komunikacja miejska na objazdach

Awaria wodociągowa spowodowała poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Jak poinformowało MPK Wrocław, nie ma przejazdu przez ul. Oławską i Plac Społeczny. Na objazdy skierowano tramwaje linii 3, 5, 10, 12 i 13.

Zmienionymi trasami kursują także autobusy linii 110, 112, 113, 114, 120 sprzed Galerii Dominikańskiej, a także pojazdy linii A w stronę Krzyków, N w stronę Jagodna i D w stronę ul. Giełdowej.

Objazdy obowiązują również dla linii 145 na Tarnogaj i 146 w kierunku ul. Świeradowskiej.



Na miejscu cały czas pracują służby miejskie, które starają się jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić normalne funkcjonowanie sieci wodociągowej oraz ruchu w centrum miasta.

