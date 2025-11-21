W jednym z krakowskich akademików doszło do brutalnego pobicia 30-letniego mężczyzny. Sprawcami okazali się obcokrajowcy, którzy po zdarzeniu próbowali uciec. Podejrzani zostali zatrzymani tego samego dnia.

Do zdarzenia doszło 16 listopada w godzinach przedpołudniowych na terenie jednego z akademików w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie o pobiciu.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który ustalił, że między mieszkańcami akademika doszło do awantury. W jej wyniku 30-letni mężczyzna został pobity przez dwójkę obcokrajowców - kobietę i mężczyznę. Sprawcy po zdarzeniu uciekli w nieznanym kierunku.

Zatrzymanie tego samego dnia

Policjantom, którzy przybyli na miejsce, szybko udało się ustalić personalia osób podejrzanych o pobicie. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze zauważyli w rejonie ul. Marka Woźniczki osoby odpowiadające rysopisowi sprawców.

Po wylegitymowaniu i potwierdzeniu danych osobowych 26-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Oboje trafili do policyjnego aresztu.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia. Za ten czyn grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. 18 listopada prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.



