Komenda Miejska Policji w Krakowie poinformowała, że mundurowi ustalili tożsamość sprawcy wczorajszego ataku na taksówkarza w stolicy Małopolski. Trwa obława na napastnika.

Policja ustaliła tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza / Shutterstock

W nowym komunikacie policja informuje, że dokonała oględzin samochodu, w którym doszło do ataku. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu, na których mogły zostać zarejestrowane wczorajsze zdarzenia.

Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu - powiedziała w sobotę rano rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Ustalono też tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - zaznaczyła Cisło.

Taksówkarz już po operacji

Policja poinformowała, że taksówkę prowadził 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Policja przesłucha go po otrzymaniu zgody od lekarzy.

Co wiemy o ataku?

W piątkowe popołudnie, około godziny 17:00, na Alei Pokoju w Krakowie, w pobliżu Tauron Areny, doszło do zaskakującej sytuacji. Na jednym z pasów nagle zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca oraz pasażer.

Okazało się, że kierowca taksówki miał widoczne rany cięte na szyi, przedramieniu oraz ręce. Mężczyzna, wyraźnie osłabiony, po chwili stracił przytomność. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły poszkodowanemu pierwszej pomocy.