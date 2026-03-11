Od środy (11.03) w warszawskim Rembertowie rozpoczną się pierwsze utrudnienia związane z budową nowego tunelu pod linią kolejową. Zmiany dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Inwestycja ma potrwać 29 miesięcy.

Nowy tunel połączy Nowy i Stary Rembertów

Rozpoczyna się budowa tunelu w Rembertowie. Tunel na ulicy Marsa będzie kolejnym, po wiadukcie przy Chełmżyńskiej, bezkolizyjnym przejazdem przez tory kolejowe.

Połączy Nowy i Stary Rembertów, a jego budowa ruszy po zakończeniu prac przygotowawczych na ulicach Strażackiej i Paderewskiego.

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy

Od środy do soboty ulica Strażacka będzie jednokierunkowa w stronę Alei Chruściela „Montera”.

W niedzielę zamknięte zostaną ulica Cyrulików i Aleja Chruściela „Montera”.

Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Cyrulików, Zesłańców Polskich i Aleją Chruściela „Montera”. Chodnik pomiędzy Aleją Chruściela „Montera” 29 a Strażacką zostanie zamknięty – piesi będą korzystać z drugiej strony ulicy.

Dodatkowo, jezdnia Alei Chruściela „Montera” w stronę Strażackiej zostanie zwężona do jednego pasa, a na ulicy Cyrulików kierowcy pojadą jednym pasem. Część ulic stanie się jednokierunkowa, a na kilku wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

„Zakazy ruchu ustawione przed placem budowy w Alei Chruściela „Montera” oraz na ulicy Cyrulików od strony Marsa i Gawędziarzy nie będą dotyczyły dojeżdżających do posesji” – informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od środy do soboty zmienią się trasy autobusów linii 143, 153, 199, 225 i nocnej N24. Autobusy pojadą objazdami, omijając zamknięte odcinki.

Od niedzieli część linii wróci na swoje podstawowe trasy, ale niektóre zmiany pozostaną w mocy. Linia 115 nie będzie dojeżdżać do przystanku PKP Rembertów 03, a linia 196 zostanie zastąpiona przez 153.

Tunel rozpocznie się za nowym rondem na skrzyżowaniu Marsa i Ilskiego, a wyjazd z tunelu będzie na wysokości ulicy Strażackiej.

Przebudowana zostanie także ulica Pociskowa, a Bellony zostanie przedłużona i stanie się jednokierunkowa z pasem rowerowym. Na skrzyżowaniu Marsa i Cyrulików powstanie rondo.