​W środę wieczorem odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Ugrupowanie reprezentować będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Anita Walczewska / East News

Spotkanie liderów koalicji rządzącej ma się odbyć w środę 11 lutego o godz. 18 w Kancelarii Premiera lub willi prezesa rady ministrów - podaje TVN24.

Polskę 2050 będzie reprezentować szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia powierzenia jej teki wicepremiera, a ponadto kwestia stabilności Polski 2050 oraz planu ustawowych działań na najbliższe miesiące.

Zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak zapewnił, że spotkania liderów odbywają się regularnie.

To nie jest nic nadzwyczajnego. Koalicja polega na tym, że gdy są ważne tematy do omówienia, to liderzy się spotykają, a dzisiaj dużo się dzieje w temacie bezpieczeństwa, więc nie jest tajemnicą, że jest o czym rozmawiać - podkreślił.

Stefaniak powiedział, że wszelkie szczegóły spotkania i komunikat po spotkaniu, "jeżeli do takiego dojdzie", będą komunikować odpowiednie służby. Proszę śledzić komunikaty CIR-u - zaznaczył polityk.

W środę Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Na zwołanym w środę na godz. 14 posiedzeniu RBN prezydent Karol Nawrocki chce omówić m.in. kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE oraz zaproszeniem Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem RBN ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.

Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.