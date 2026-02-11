Rosyjskie wojska zaatakowały stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie, powodując poważne zniszczenia wśród lokomotyw, wagonów oraz infrastruktury kolejowej. Do kolejnego ataku doszło w obwodzie sumskim, gdzie celem stało się zaplecze kolejowe. Z kolei w miejscowości Bogoduchów, położonej niedaleko Charkowa rosyjski dron uderzył w dom - zginęło troje dzieci.

W środę rano doszło do rosyjskiego ataku na stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim. Jak poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Kuleba, uszkodzeniu uległy zarówno lokomotywy, jak i wagony oraz cała infrastruktura kolejowa. Skala zniszczeń jest obecnie szacowana przez służby techniczne.

Kolejne uderzenie w infrastrukturę kolejową

Wicepremier Kuleba przekazał również, że rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na zaplecze kolejowe w Konotopie, w obwodzie sumskim. Szczegóły dotyczące strat materialnych nie zostały jeszcze ujawnione, jednak według władz ukraińskich, działania te mają na celu paraliżowanie transportu i utrudnianie funkcjonowania cywilnej logistyki.

Ukraińskie władze podkreślają, że ataki na infrastrukturę kolejową to przykład celowego niszczenia przez Rosję kluczowych elementów infrastruktury cywilnej. Takie działania mają znaczący wpływ na możliwości transportowe kraju oraz bezpieczeństwo ludności cywilnej.

Atak w Bogoduchowie

Także w środę w miejscowości Bogoduchów, położonej niedaleko Charkowa, doszło do tragicznego ataku rosyjskiego drona. Jak poinformowały lokalne władze, w wyniku ostrzału zginęło troje dzieci: dwóch rocznych chłopców oraz dwuletnia dziewczynka. Ofiary przebywały w prywatnym domu wraz z 34-letnim mężczyzną, który również zginął na miejscu.