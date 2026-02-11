W ostatnich dniach w miejscowości Przebieczany (pow. wielicki, woj. małopolskie) w pobliżu lasu na Łysej Górze, jeden z mieszkańców zaobserwował wilka. W związku z tym lokalne władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w tej okolicy.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Mieszkańcy proszeni są też o zgłaszanie wszelkich przypadków zaobserwowania wilków do Urzędu Gminy Biskupice pod numerem telefonu 12 289 70 70 lub na adres e-mail ug@biskupice.pl.

"Informacje te są niezwykle istotne dla monitorowania sytuacji i podejmowania ewentualnych działań prewencyjnych" – podkreślają urzędnicy.

Jak się zachować w przypadku spotkania z wilkiem?

Wilki są z reguły płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Jednak, jak podkreślają eksperci, "w przypadku bezpośredniego spotkania mogą przez chwilę obserwować człowieka, zanim wyczują jego zapach".

Zaleca się wtedy spokojne oddalanie się od zwierzęcia i unikanie gwałtownych ruchów, które mogłyby sprowokować drapieżnika.