Nie żyje Wojciech Gryniewicz - artysta rzeźbiarz, konserwator zabytków, autor rzeźb sakralnych i wielu znanych plenerowych pomników m.in. Ławeczki Tuwima w Łodzi czy Pomnika ks. Jana Twardowskiego w Warszawie. Artysta miał 79 lat.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Informację o śmierci artysty przekazała jego córka, Małgorzata Gryniewicz.

Wojciech Gryniewicz urodził się 5 kwietnia 1946 roku w Bydgoszczy. W 1975 roku ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, otrzymując nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendium za projekt pomnika „Obrońcom Helu”.

Od 1978 roku mieszkał w Łodzi, gdzie realizował monumentalne rzeźby, które na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast.

Do najbardziej rozpoznawalnych prac Gryniewicza należą m.in. „Ławeczka Tuwima” w Łodzi, Pomnik ks. Jana Twardowskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, Pomnik Ofiar Komunizmu oraz Pomnik prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Artysta jest także autorem licznych płaskorzeźb, w tym „Kochankowie z Ulicy Kamiennej”.

Wojciech Gryniewicz projektował i tworzył również rzeźby sakralne, m.in. wystrój wnętrz i płaskorzeźby w Opactwie Cystersów w Sulejowie, drogę krzyżową w Kościele św. Stanisława Kostki w Płocku oraz pomniki bł. Rafała Chylińskiego i św. Franciszka w Łagiewnikach.

Przez dwadzieścia lat prowadził także prace konserwatorskie w zakresie rzeźby w architekturze, m.in. w Muzeach Zamkowych w Pszczynie i Książu.

Artysta był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność.

W 2013 roku otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz Medal Honorowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. W 2018 roku został uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a w 2023 roku – Honorowym Medalem 600-lecia Miasta Łodzi.