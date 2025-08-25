Troje pijanych nastolatków w Zawierciu w Śląskiem. Policję wezwała kobieta, która zauważyła, że nastolatka może potrzebować pomocy. Wcześniej kobieta widziała, jak dziewczyna razem z innymi osobami pije alkohol.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

16-latkę znaleziono leżącą na ulicy w centrum miasta. Stała przy niej kobieta, która zawiadomiła policjantów. Pogotowie zabrało dziewczynę do szpitala.

Nastolatce nic nie grozi, ale stwierdzono, że była pod znacznym wpływem alkoholu.

W tym rejonie przebywały jeszcze dwie inne osoby. 16-latek przyznał się do picia alkoholu, ale jego mama nie zgodziła się na badanie policyjnym alkomatem. Natomiast u kolejnej osoby - 15-latki, którą przekazano ojcu - badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie.

Policja sprawdza teraz, skąd cała trójka miała alkohol. Ich sprawą zajmie się także sąd rodzinny.